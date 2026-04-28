Life.ru подготовил спецпроект, посвященный волонтерам в Дагестане

Life.ru подготовил спецпроект «Чужой воды не бывает», посвященный волонтерам, которые бросили все и приехали в Дагестан, чтобы помогать жителям, пострадавшим от сильнейшего паводка.
Напомним, в Дагестане после сильнейших ливней затопило целые населенные пункты и дороги. Многие люди лишились всего имущества и жилья. Теперь им предстоит с нуля налаживать свой быт. В этом им готовы помочь россияне, которые до ЧС жили своей жизнью, но приняли решение отправиться на помощь соотечественникам.
Спецпроект «Чужой воды не бывает» рассказывает истории добровольцев, а также показывает масштаб трагедии, с которым столкнулись жители региона после наводнения.
Так, волонтеры со всей России помогают пострадавшим откачивать воду, чистить дворы, выносить испорченные вещи. Все это дает понять людям, что их не оставили один на один с последствиями стихии.
Читайте также: