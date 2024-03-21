315 тыс. билетов ЦППК оформили с начала года по предварительным проездным документам

Фото: пресс-служба ЦППК
Пассажиры ЦППК за первые три месяца 2024 года оформили с помощью терминалов предварительных проездных документов 315,7 тыс билетов. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья. со ссылкой на данные «Центральной ППК».
«Билеты покупали в пути следования у кассиров-контролёров и в кассах на станциях прибытия. Сервисный сбор в таких случаях не требуется. Чаще всего билеты по талонам оформляли на Белорусском направлении – 80,4 тыс. раз. На Горьковском и Рижском направлениях эти показатели достигли 55,7 тыс. и 51,1 тыс. соответственно», – говорится в сообщении.По данным министерства, на ЦППК работают более 520 подобных терминалов. Они установлены на станциях, где нет касс или они работают не круглосуточно.
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Лора Луганская