Удобство активации билетов по NFC оценили 3,5 млн пассажиров ЦППК

Фото: пресс-служба ЦППК
Пассажиры Центральной ППК за 2023 год активировали 2,4 млн билетов по NFC. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса со ссылкой на данные Центральной ППК.
«С момента старта работы функции бесконтактной активации билетов в 2021 году пассажиры ЦППК воспользовались ею 3,57 млн раз. Сегодня она действует на всех направлениях на станциях, оборудованных турникетами и валидаторами. Популярность цифровой услуги растет. Только за прошлый год с помощью NFC активировано 2,39 млн билетов. Это более 67% от общего числа активаций», – уточнили в министерстве.Благодаря этой функции проход на станции занимает считанные секунды - достаточно открыть купленный в приложении билет, нажать на кнопку «Активировать по NFC» и поднести к телефон турникету или валидатору.
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Лора Луганская