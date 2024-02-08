ЦППК установит системы видеоконтроля за посадкой и высадкой пассажиров

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На станциях электропоездов установят новые системы видеоконтроля, которые помогут более качественно осуществлять контроль за посадкой и высадкой пассажиров, об этом сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).
«Такие системы появятся на станциях, где обзор платформы из кабины машиниста может быть частично ограничен, например, из-за ее изогнутой формы, наличия надземного перехода или эстакады», — рассказал генеральный директор ЦППК Иван Конев.
По его словам, сегодня для наблюдения за посадкой и высадкой пассажиров на станции либо присутствуют сигналисты, либо помощник машиниста выходит на платформу и оценивает ситуацию самостоятельно. Конев отметил, что иногда сотруднику приходится пройти половину состава, чтобы убедиться в безопасности отправления поезда.
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Евгения Парфентьева