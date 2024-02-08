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ЦППК установит системы видеоконтроля за посадкой и высадкой пассажиров

08 февраля 2024, 11:51
Фото: iStock/Inna Polekhina

Фото: iStock/Inna Polekhina

На станциях электропоездов установят новые системы видеоконтроля, которые помогут более качественно осуществлять контроль за посадкой и высадкой пассажиров, об этом сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).
«Такие системы появятся на станциях, где обзор платформы из кабины машиниста может быть частично ограничен, например, из-за ее изогнутой формы, наличия надземного перехода или эстакады», — рассказал генеральный директор ЦППК Иван Конев.

По его словам, сегодня для наблюдения за посадкой и высадкой пассажиров на станции либо присутствуют сигналисты, либо помощник машиниста выходит на платформу и оценивает ситуацию самостоятельно. Конев отметил, что иногда сотруднику приходится пройти половину состава, чтобы убедиться в безопасности отправления поезда.


Современные системы видеоконтроля появятся на 12 станциях МЦД-1, МЦД-2 и МЦД-3.

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#мцд
#машинист
#электричка
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Миллиардер из списка Forbes Василий Анисимов отказался от российского гражданства
Forbes: Российский миллиардер Анисимов вышел из гражданства РФ
08 февраля 2024, 12:31

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Бывший владелец российской девелоперской компании Coalco International Василий Анисимов отказался от российского гражданства ещё в 2022 году, об этом пишет Forbes со ссылкой на документы, предоставленные самим Анисимовым.
Как рассказали в издании миллиардер вышел из российского гражданства ещё в сентябре 2022 года, и с тех пор попадает в Россию только по бизнес-визе. Помимо этого, сам Анисимов утверждает, что у него не осталось никаких активов на территории РФ.

В настоящий момент состояние бизнесмена оценивается в 1,6 миллиарда долларов. У него есть активы в ОАЭ, Казахстане, странах Африки, а также в Хорватии, гражданином которой он стал в декабре 2022 года.

К тому же, ещё в 1990 году миллиардер получил гражданство Доминиканской Республики.

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#гражданство
#бизнес
#активы
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Автоэксперт Ломанов объяснил решение автозаводов сократить производство
Спрос на авто в РФ снижается из-за резкого роста цен, заявил автоэксперт Ломанов
08 февраля 2024, 12:16

Фото: iStock/microolga

На автомобильном рынке наблюдается падение спроса из-за резко возросших цен на авто. Об этом «Радио 1» сообщил автоэксперт Андрей Ломанов.
Ранее «Интерфакс» писал, что российские автозаводы решили сократить производство на фоне снижения спроса.

По словам эксперта, цены на автомобили достигли критического максимума. Россияне не готовы покупать их из-за высокой стоимости и отсутствия льготных систем кредитования, которые были доступны раньше.

Ломанов подчеркнул, что сейчас россияне предпочитают пользоваться каршерингом, такси и общественным транспортом, поскольку покупка своей машины крайне невыгодна.

В связи с этим, производители автомобилей вынуждены сокращать объёмы производства, чтобы машины не копились на складах.

Вместе с тем, автоэксперт подчеркнул, что рынок в настоящее время находится в активной стадии развития. Многие бренды покинули Россию, но на смену им пришли другие. Однако далеко не у всех получается закрепиться, поскольку целью становится продажа, а не вклад в маркетинг, дилерскую сеть, обслуживание и склады. Из-за попытки быстро заработать деньги, такие производители не задержатся в России, добавил Ломанов.

Также специалист спрогнозировал дальнейшее состояние автомобильного рынка.

«Цены на автомобили существенно вверх расти уже не будут. Но и нет никаких причин для какого-то серьёзного снижения, поскольку глобальной локализации производств на рынке не происходит. Она есть, конечно же, но это не даёт возможности очень сильно снизить цены на автомобили, поэтому они будут примерно на том же уровне», – заключил собеседник «Радио 1».
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#автомобили
#производство
#спрос
#россия
#цена
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Последствия мощного снегопада в Подмосковье устраняют более 19 тысяч коммунальщиков
08 февраля 2024, 11:58

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

Более 19 тысяч работников коммунальных служб Московской области заняты в уборке снега, который принёс в регион циклон «Ольга», сообщает пресс-служба Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий.
«С пяти часов утра более 19 тысяч сотрудников городских хозяйств работают на территориях. Задействовано свыше 2 тысяч единиц техники. За окном значительно похолодало, столбики термометров продолжат понижаться, поэтому необходимо очистить территории оперативно», — цитируются в сообщении слова главы ведомства Светланы Аиповой.
Для борьбы со снегом были привлечены дополнительные силы: на уборку вышли более 2,3 тыс. сотрудников частных и ресурсоснабжающих организаций, используется около 920 единиц их техники.

Согласно правилам, сначала убираются тротуары и дороги у подъездов, а также проезды к контейнерным площадкам. Затем расчищают внутриквартальные проезды, снег собирают в валы и вывозят.

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#уборка
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#дворы
#светлана аипова
#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье до конца года отремонтируют 77 объектов образования
08 февраля 2024, 11:38

Фото: iStock/peuceta

77 объектов образования, включая школы, детсады и колледжи, капитально отремонтируют в Подмосковье в 2024 году, об этом сообщил председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба регионального парламента.
«В 2024 году планируется капитально отремонтировать 42 школы, 20 детсадов, 11 колледжей. Кроме этого, в этом году в программу включено четыре объекта дополнительного образования», — цитируются в сообщении слова Игоря Брынцалова.
Спикер Мособлдумы отметил, что в регионе реализуется масштабная программа по обновлению образовательных учреждений, в рамка этой программы до 2026 года в Московской области должно быть капитально отремонтировано 393 объекта. Он добавил, что в минувшем году работы были проведены в шести колледжах, 23 детсадах и 63 школах.

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#игорь брынцалов
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В Подмосковье прошли лекции о профессиях и достижениях в транспортной отрасли
08 февраля 2024, 11:31

Фото: пресс-служба министерства образования московской области

Со школьниками и студентами Подмосковья поговорили о профессиях и достижениях в транспортной отрасли. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования московской области.
Занятия проводят в рамках цикла «Россия - мои горизонты».

«Школьникам и студентам рассказали о последних достижениях в транспортной сфере, какие специальности в этой отрасли сегодня востребованы. Ребята посмотрели видеоролик с международной выставки-форума «Россия» — мини-экскурсию по тематическому павильону «Россия в движении», и узнали, из чего состоит и как выглядит сегодня рассматриваемая отрасль. В рамках занятий для обучающихся провели игру «Было — Стало», из которой они узнали несколько впечатляющих фактов о том, как эволюционировала транспортная сфера. Учащиеся также проверили свою интуицию в рамках интеллектуального задания «Будущее или реальность», — поделились в министерстве.

Кроме этого, после каждого образовательного блока вместе с детьми подводятся итоги по полученным знаниям. Также следующей темой станет: «Россия креативная: узнаю творческие профессии» в сфере культуры и искусства.

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В Подмосковье за ночь очистили от снега 15 тысяч км дорог
08 февраля 2024, 10:58

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Около 15 тысяч километров дорог очистили от снега и обработали противогололёдными реагентами в Московской области в ночь на четверг, 8 февраля, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Во время ночного дежурства к работам были привлечены около 1,2 тыс. дорожных рабочих, задействовано более 800 единиц снегоуборочной техники», — отмечается в сообщении.
Из-за циклона «Ольга» за сутки сугробы в регионе выросли на 12 сантиметров. Осадки ожидаются и сегодня. Сейчас расчистка и обработка дорог от наледи продолжается. Водителей призывают быть предельно внимательными, соблюдать дистанцию и не превышать скорость.

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Yandex N.V. в течение пяти лет не сможет создавать аналогичные «Яндексу» сервисы
Yandex N.V. запретили развивать сервисы, аналогичные «Яндексу»
08 февраля 2024, 10:58

Фото: iStock/ANGHI

Нидерландской компании Yandex N.V. после реструктуризации запретили в течение пяти лет создавать и развивать аналогичные «Яндексу» сервисы. Об этом следует из документов компании.
Отмечается, что запрет будет действовать по всему миру. Однако есть исключения в виде стартапов Avride, Toloka, Nebius и TripleTen, которые, напротив, будут развиваться везде, кроме России и Белоруссии.

Вместе с тем, им запрещено развиваться так, чтобы создавать конкуренцию «Яндексу». Сама же российская компания сможет свободно создавать и развивать свои сервисы.

Ранее стало известно, что нидерландская Yandex N.V. продает российский бизнес «Яндекса» консорциуму частных инвесторов.

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В подмосковную приёмную Путина поступили предложения о выплатах бойцам, медицине и дороге
08 февраля 2024, 10:48

Фото: пресс-служба РИШ

Три новые инициативы поступили в подмосковную общественную приёмную кандидата в президенты России Владимира Путина от жителей Московской области, сообщает пресс-служба регионального избирательного штаба.
Предложение построить путепровод в рабочем посёлке Правдинский Пушкинского городского округа внесла местная жительница Нина Ушакова.

«Путепровод через железную дорогу позволит разгрузить Ярославское направление, которым пользуются жители не только Пушкинского округа, но и ближайших муниципалитетов, столицы, а также других регионов», — отметила Ушакова.
Жительница Сергиево-Посадского округа Анна Казанбаева предложила ввести обязательные региональные выплаты для бойцов, получивших тяжёлое ранение в ходе СВО.

«Сейчас каждый субъект устанавливает какие-то свои (выплаты – прим. ред.), по желанию. Но мы бы хотели, чтобы это делали все регионы. И ребята с ранениями, с увечьями получали деньги», — пояснила Казанбаева.

Предложение руководительницы филиала Королёвской горбольницы Анны Чуканиной касается стандартизации тарифных коэффициентов при оплате медицинской помощи из территориальных фондов ОМС. Сейчас больницы разных регионов по-разному оценивают одни и те же медицинские процедуры. Из-за этого возникает значительная разница в финансировании медицинского учреждения и в оплате труда специалистов одинаковой квалификации и, как следствие, отток кадров в более богатые регионы. Стандартизация помогла бы решить эту проблему.

Общественная приёмная кандидата в президенты РФ Владимира Путина будет принимать инициативы от граждан до марта включительно. Все полученные предложения передаются в центральный офис и будут учитываться при формировании предвыборной программы.

Приёмная Московской области расположена в Красногорске по адресу: бульвар Строителей, дом №4, корпус 1. Внести свои предложения может внести любой житель Московской области.

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#выборы
#владимир путин
#подмосковье
#московская область
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Ордена мужества вручили родным погибших членов экипажа Ил-76
Родным погибших членов экипажа Ил-76, сбитого под Белгородом, вручили ордена
08 февраля 2024, 10:39

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Родным погибших членов экипажа самолёта Ил-76, сбитого в Белгородской области, вручили ордена мужества. Об этом сообщает РИА Новости.
Указ президента России Владимира Путина о награждении государственными наградами за мужество, отвагу и самоотверженность исполнил командующий военно-транспортной авиацией России, генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов. Он наградил шестерых лётчиков сбитого самолёта посмертно. Награды были переданы их родственникам.

После завершения церемонии награждения все присутствующие совершили траурное шествие.

Церемония прощания с членами экипажа сбитого самолёта Ил-76 проходит в Оренбурге. Сотни людей пришли проститься с командиром экипада Станиславом Беззубкиным, помощником командира Владиславом Чмиревым, штурманом Алексеем Высокиным, бортинженером Андреем Пилуевым, бортовым авиационным техником Сергеем Житеневым и старшим воздушным радистом Игорем Саблинским.

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