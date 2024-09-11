С начала года на переездах в Московской области было зарегистрировано 5 ДТП

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Согласно данным статистики, свыше 90% аварий на железнодорожных переездах в зоне МЖД происходит на участках с низкой интенсивностью движения. В таких ситуациях водители часто теряют внимание и пересекают пути, игнорируя запрещающие сигналы.
На протяжении года сотрудники железной дороги совместно с представителями ГИБДД регулярно проводят рейды в транспортных компаниях, где напоминают водителям о необходимости следовать правилам пересечения железнодорожных путей, а также предупреждают о последствиях нарушения правил дорожного движения на переездах.
Московская железная дорога призывает автомобилистов строго соблюдать дорожные правила при пересечении железнодорожных переездов. Важно понимать, что мгновенная остановка поезда невозможна, и нарушение поставит под угрозу не только жизни водителей, но и пассажиров поездов, а также работников локомотивных бригад.
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