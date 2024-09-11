Вице-премьер Савельев рассказал о стоимости проезда по ВСМ Москва - Санкт-Петербург

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Билет на поезд, который будет курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом по высокоскоростной магистрали, будет стоить в пределах десяти тысяч рублей. Об этом сообщил вице-прмьер РФ Виталий Савельев.
В разговоре с ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) он рассказал, что такая стоимость проезда по ВСМ рассчитана в рамках финансовой модели проекта. По словам заместителя главы российского правительства, для реализации проекта ВСМ привлечены достаточно серьёзные инвестиции. Затраты на строительство магистрали планируются в размере 1,5 триллиона рублей. Если же учесть ещё и сопутствующие затраты, то общая стоимость проекта составит 1,755 триллиона рублей, сказал Савельев.
Старт началу строительства высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург дал 14 марта 2024 года президент РФ Владимир Путин. На данный момент в России нет ни одной скоростной железной дороги со скоростью поездов свыше 250 километров в час.
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Александр Бойцов