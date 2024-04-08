57 педагогов стали участниками конкурса «Учитель года Подмосковья»

Фото: пресс-служба Минобразования МО
В Московской области дан старт областного конкурса «Учитель года Подмосковья», сообщили в пресс-службе Минобразования региона. Участниками стали 57 учителей, успешно прошедших школьный и муниципальный этапы.
Конкурс проводится в 35 раз. По данным министерства, в этом году он вызвал особый интерес у учителей начальных классов, которые подали 14 заявок.
Конкурс продлится до 12 апреля. По итогам будут выявлены пять лучших учителей, которые примут участие в финальных испытаниях в сентябре. Победитель представит Подмосковье на Всероссийском конкурсе «Учитель года».
По данным подмосковного Минобразования, последние 10 лет учителя региона трижды становились его абсолютными победителями. Кроме того, почти каждый год они входят в топ-5 лучших учителей страны.
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«В первый конкурсный день после торжественного открытия состоялось испытание «Методическая мастерская». Конкурсанты продемонстрировали свои эффективные методические приёмы организации обучения и воспитания. В ближайшее время участников ждут испытания «Урок» и «Классный» час. На сей раз им предстоит показать знание методики преподавания и продемонстрировать его на практике», – говорится в сообщении.
Конкурс продлится до 12 апреля. По итогам будут выявлены пять лучших учителей, которые примут участие в финальных испытаниях в сентябре. Победитель представит Подмосковье на Всероссийском конкурсе «Учитель года».
По данным подмосковного Минобразования, последние 10 лет учителя региона трижды становились его абсолютными победителями. Кроме того, почти каждый год они входят в топ-5 лучших учителей страны.
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Лора Луганская