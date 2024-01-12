В Подмосковье учителя и преподаватели СПО могут воспользоваться «Бюджетной ипотекой»

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
«Бюджетная ипотека» теперь доступна подмосковным учителям и преподавателям СПО. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
В Подмосковье стартовал прием заявок по программе «Бюджетная ипотека» для учителей и преподавателей среднего профессионального образования.
Стоит отметить, что для участия в новой программе педагогам необходимо заключить трудовой договор с организацией не менее чем на 5 лет.
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«Программа работает следующим образом: государство помогает оплатить 15% от стоимости жилья, а ипотечная ставка снижается на 2%. С этого года данная мера поддержки распространяется и на медиков, и на работников сферы образования», — поделилась вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
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Мира Полтева