Подмосковные учителя могут начать подавать заявки на компенсацию за аренду жилья

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Качество знаний, интерес к предмету, атмосфера в классе всегда зависят от учителя, поэтому мы постоянно находимся в поиске сильных предметников, неравнодушных и чутких наставников, которые любят своё дело. Сейчас наша задача – привлечь более 2 тысяч преподавателей по семи направлениям: русскому и литературе, математике, информатике, физике, химии, биологии, начальным классам. В Подмосковье для педагогов действуют разные меры поддержки, и мы постоянно добавляем новые. Теперь, как и врачи, наши учителя смогут получать выплату за аренду жилья. Ежемесячно дополнительно к зарплате им будут приходить 20 тысяч рублей», – пояснил Воробьёв.Он добавил, что это касается не только приезжих педагогов, но и тех, кто преподаёт в регионе уже давно.
Подать заявление можно на региональном портале госуслуг. После проверки, учитель сможет рассчитывать на компенсацию. Подробнее с условиями получения выплат можно ознакомиться на сайте Минобразования региона.
В Подмосковье существуют и другие меры поддержки для педагогов. Например, они могут взять социальную ипотеку и приобрести квартиру на льготных условиях. Полную стоимость оплачивает область, а специалист лишь гасит проценты по кредиту.
Кроме того, в регионе предусмотрены выплаты классным руководителям по 11 тыс. рублей ежемесячно, впервые трудоустроенным молодым учителям (6 тыс. рублей ежемесячно). Существует также пособие для молодых специалистов (50 тыс. рублей при трудоустройстве и 100 тыс. рублей – после второго года работы).
С этого года появилась ещё одна мера поддержки – грантовые выплаты для 14 городских округов, которые граничат с Москвой.
Также действует федеральная программа «Земский учитель». Молодым преподавателям выплачивают 1 млн рублей, если они отработают в сельской школе пять лет.
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