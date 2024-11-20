В рамках проекта «Зима в Подмосковье» в этому году вновь покажут ледовые спектакли

Фото: Радио 1
В числе главных мероприятий проекта «Зима в Подмосковье» в этому году будут полюбившиеся жителям ледовые спектакли.
Они пройдут под руководством олимпийской чемпионки, чемпионки мира и Европы Татьяны Навки. Как передаёт корреспондент «Радио 1», об этом рассказал фигурист Пётр Чернышев.
Он также рассказал об особенностях нынешнего шоу.
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«Я здесь представляю команду Татьяны Навки. Хотел бы поблагодарить руководство Московской области, Министерство культуры региона за возможность делиться своим искусством с нашим дорогим зрителем. Мы уже не первый год участвуем в этих мероприятиях. И каждый раз все наши ребята, артисты, фигуристы с огромным удовольствием отзываются об этом опыте. Тёплая обстановка и радость в глазах людей – это самое дорогое», – отметил спортсмен в ходе пресс-конференции в ТАСС.
Он также рассказал об особенностях нынешнего шоу.
«В этом году мы постарались уйти от традиционных представлений, связанных с какой-то конкретной сказкой. Решили, что уместнее будет история, которая объединит всех посетителей мероприятий в уютной, дружеской обстановке вокруг новогоднего самовара. И миниатюрные истории, которые будут рассказаны, как раз направлены на то, что мы должны собраться вместе и почувствовать тепло друг друга», – поделился Чернышев.По его словам, из звёзд уже подтвердили своё участие олимпийская чемпионка Аделина Сотникова, многократный чемпион России и чемпион Европы Максим Ковтун.
«Также у нас есть ряд предварительных договорённостей, что сразу после чемпионата России к нам приедут ребята, прямо с корабля на бал, для участия в наших выступлениях. Это одиночники, парники, танцоры, которых мы раньше видели только по телевизору. Теперь будет возможность увидеть их вживую у нашего самовара. Будет интересно», – заключил фигурист.Как рассказал на пресс-конференции министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов, планируется, что в этом сезоне будет показано 29 таких ледовых шоу.
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Лора Луганская