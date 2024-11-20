В рамках проекта «Зима в Подмосковье» в этому году вновь покажут ледовые спектакли

Союз промышленников и предпринимателей «Иволга» подписал соглашение о сотрудничества с Музеем предпринимателей, меценатов и благотворителей для поддержки социально значимых инициатив и проектов по сохранению и защите российской культуры и традиционных ценностей, сообщает пресс-служба СПП «Иволга».