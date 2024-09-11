«Абсолютный ужас»: Теракт 11 сентября и гибель башен-близнецов глазами журналистов

Фото: istockphoto/ e-crow
События, которые произошли 11 сентября 2001 года, навсегда изменили мир. Нападение на башни-близнецы в Нью-Йорке шокировало миллионы людей по всему миру. Но для журналистов, чья задача донести информацию до общественности, этот день стал испытанием, изменившим профессиональный путь.
На месте трагических событий, самолеты врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, работали журналисты со всего мира, включая российские СМИ. Воспоминания журналистов о работе 11 сентября 2001 года читайте в материале «Радио 1»
В тот страшный день на Манхэттене находились корреспонденты ТАСС Юрий Кирильченко и Алексей Бережков.
Фото: istockphoto/ Audley C Bullock
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Теракт 11 сентября глазами журналистов
В тот страшный день на Манхэттене находились корреспонденты ТАСС Юрий Кирильченко и Алексей Бережков.
«Преобладали два цвета – светло-серый и красный, бетонной пыли и крови»
«Преобладали два цвета – светло-серый и красный, бетонной пыли и крови. Плакал полицейский, который спасал людей, но вдруг сам оказался беспомощным, потому что упавшая глыба похоронила его спасательное снаряжение», – описывал воспоминания Юрий Кирильченко.У автора этих строк, который работал на месте трагедии 9/11 весь день, не выдержало сердце. За Кирильченко выехали коллеги, когда журналист пожаловался на головную боль и перестал выходить на связь.
Фото: istockphoto/ Audley C Bullock
«В телефоне не слова, а хрип»Задача по запечатлению переживаний всего мира стала для журналистов и моральным испытанием.
«Я понял, что что-то странное. Спросил, что случилось. "Знаешь, я просто устал, я чуть-чуть отдохну, голова болит", – сказал Юрий. <…> Стемнело, Юра уже почти не отзывался. В очередной раз звоню Юре, а в телефоне уже не слова, а хрип», – рассказывал Алексей Бережков.
«Такой стресс, просто не выдержало сердце»Когда Бережнев нашел коллегу, Кирильчекно был на улице и уже не мог говорить. Работавшие на месте врачи сказали, что у него что-то с сердцем и отправили на скорой в больницу.
«До госпиталя я дошел. Там уже нашел супругу Юры. Ну так вот, у него разрыв аорты. Это был такой стресс, просто не выдержало сердце. Операция шла часов семь или восемь. Ее провели успешно. После этого он отошел», – вспоминал Бережков.
«Он сгорел, когда башня обрушилась»Журналисты продолжали работать, даже видя гибель коллег. Вспоминая эти события, корреспонденты говорят о том, как трудно было сохранять спокойствие и объективность в таких стрессовых условиях. Но именно в такие моменты профессионализм и человечность сливаются воедино.
«Но на этой башне находился сотрудник телекомпании CBC. Он координировал спутниковую связь. Он сгорел, когда башня обрушилась. Он первым передал, что это огромный пассажирский самолет случайно попал в башню. Потом уже пошли агентства, потому что рядом находились офисы Associated Press, CNN», – вспоминает Евгений Пискунов, собкор РТР, который в тот момент работал на крыше телеканала CBC, в трех километрах от башен-близнецов.На той крыше Евгений Пискунов провел два дня, освещая события теракта.
«Абсолютный ужас и беспомощность ощущали эти люди»Городские пейзажи Манхэттена запомнились журналистам кадрами падающих на землю башен, и гибелью людей.
«Когда я видел, как люди выпрыгивают из окон, думал, какой абсолютный ужас и беспомощность ощущали эти люди. Я думал о том, через какие муки они прошли, чтобы решиться на подобное. Это разбивало мне сердце. <…> Я видел, как из башен выходят окровавленные люди. Это было похоже на кино. Все казалось каким-то нереальным», – вспоминал Джонатан Вахтел, продюсер Fox NewsВо время теракта 11 сентября сотрудники СМИ не просто передавали события, а видели своими глазами, как мир менялся в одно мгновение. Для журналистов этот день стал не только профессиональным испытанием, но и личной трагедией.
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Лия Мурадьян