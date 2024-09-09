Рождаемость в России снизилась до исторического минимума

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За шесть месяцев 2024 года в России родилось 599,6 тысяч детей, что на 16,6 тысячи меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Таким образом, рождаемость в России снизилась до своего исторического минимума, об этом сообщает «Абзац» со ссылкой на Росстат.
По данным издания, подобные показатели были зафиксированы в 1998 году после дефолта в России. При этом в июне текущего года рождаемость снизилась еще на 6%, тогда родилось всего 98,6 тысяч детей. Ранее число новорожденных не опускалось ниже 100 тысяч.
Таким образом, в России очевиден рост естественной убыли населения. За первые шесть месяцев текущего года она увеличилась на 49 тысяч по сравнению с прошлым годом, достигнув 321,5 тысяч человек.
Напомним, в России предложили сократить срок, в течение которого женщина может сделать аборт, до девяти недель беременности. Директор АНО «Институт демографического развития и репродуктивного потенциала» Руслан Ткаченко в беседе с «Радио 1» сообщил, что такие меры приведут к сохранению здоровья женщины и к улучшению ситуации с рождаемостью.
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Таким образом, в России очевиден рост естественной убыли населения. За первые шесть месяцев текущего года она увеличилась на 49 тысяч по сравнению с прошлым годом, достигнув 321,5 тысяч человек.
Напомним, в России предложили сократить срок, в течение которого женщина может сделать аборт, до девяти недель беременности. Директор АНО «Институт демографического развития и репродуктивного потенциала» Руслан Ткаченко в беседе с «Радио 1» сообщил, что такие меры приведут к сохранению здоровья женщины и к улучшению ситуации с рождаемостью.
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Элина Позднякова