Рождаемость в России снизилась до исторического минимума

В деловой сфере не стоит бояться споров. Излагать свою точку зрения надо спокойно и без лишней эмоциональности, но с уверенностью. Важно обсудить мельчайшие детали и стремиться к порядку. В любви надо постараться быть приятным и позаботиться о привлекательном внешнем виде. Вести себя лучше деликатно и находить общие интересные темы для разговора. В вопросах здоровья важно не допускать резких перепадов настроения и поддерживать стабильный позитивный настрой.