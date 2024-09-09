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Рождаемость в России снизилась до исторического минимума

09 сентября 2024, 14:32
Фото: iStock/Sviatlana Lazarenka

Фото: iStock/Sviatlana Lazarenka

За шесть месяцев 2024 года в России родилось 599,6 тысяч детей, что на 16,6 тысячи меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Таким образом, рождаемость в России снизилась до своего исторического минимума, об этом сообщает «Абзац» со ссылкой на Росстат.
По данным издания, подобные показатели были зафиксированы в 1998 году после дефолта в России. При этом в июне текущего года рождаемость снизилась еще на 6%, тогда родилось всего 98,6 тысяч детей. Ранее число новорожденных не опускалось ниже 100 тысяч.

Таким образом, в России очевиден рост естественной убыли населения. За первые шесть месяцев текущего года она увеличилась на 49 тысяч по сравнению с прошлым годом, достигнув 321,5 тысяч человек.



Напомним, в России предложили сократить срок, в течение которого женщина может сделать аборт, до девяти недель беременности. Директор АНО «Институт демографического развития и репродуктивного потенциала» Руслан Ткаченко в беседе с «Радио 1» сообщил, что такие меры приведут к сохранению здоровья женщины и к улучшению ситуации с рождаемостью.


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Подмосковные соцработники могут оформить выплату 20 тыс. рублей на аренду жилья
09 сентября 2024, 14:15

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Работники подмосковных учреждений социального обслуживания могут оформить ежемесячную выплату на аренду жилья. Размер выплаты – 20 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе Мособлдумы. Если оба супруга являются такими сотрудниками, семья будет получать 30 тыс. рублей.
«Выплату смогут получать более 900 работников. На эти цели в этом году предусмотрено более 134 млн рублей. Летом мы приняли закон о введении такой дополнительной меры поддержки. Наш регион активно развивается и нуждается во врачах, сиделках, медсёстрах, логопедах, младших воспитателях, специалистах по реабилитации. Мы мотивируем их жить и работать в Подмосковье», – пояснил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Оформить ежемесячную в 20 тыс. рублей могут работники организаций социального обслуживания, которые не имеют жилых помещений на территории Московской области и члены их семьи; работают в организации социального обслуживания не менее чем на одну полную ставку. При этом они должны занимать такие должности, как помощник по уходу; медсестра; врач-психиатр; врач-терапевт; врач-педиатр; инструктор по лечебной физкультуре; психолог; специалист по реабилитации в социальной сфере; логопед; младший воспитатель мастер производственного обучения и преподаватель.

Если супруг такого работника также подходит под эти требования, семья будет получать 30 тыс. рублей.

Оформить выплату можно на региональном портале госуслуг.

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Макрон настаивает на замене оригинальных витражей в Нотр-Даме
09 сентября 2024, 14:09

Фото: iStock/gbarm

Президент Франции Эммануэль Макрон настаивает на замене части старинных витражей в соборе Норт-Дам на современные, хоят специалисты выступают против этого, сообщает телеканал Cnews.
Ранее предложение Макрона о замене части витражей на современные, несмотря на то, что при пожаре оригинальные не пострадали, было резко раскритиковано во Франции. В июле этого года Французская национальная комиссия по культурному наследию и архитектуре единогласным решением представителей запретила замену старинных витражей.

Специалисты объяснили такое решение тем, что оно нарушает Международную хартию по сохранению и восстановлению исторических памятников, которая была принята во Франции в 1965 году.

Также около 160 тысяч граждан Франции подписали петицию против замены витражей.

При этом, по данным телеканала Cnews, проект не был отменён и по-прежнему поддерживается Макроном, который продолжает настаивать на замене витражей. Минкультуры Франции даже сообщило об отборе восьми современных художников, которые готовы представить свои проекты.

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В Якутии добыли алмаз ювелирного качества весом 262,5 карата
09 сентября 2024, 14:08

Фото: iStock/RHJ

В Якутии добыли алмаз ювелирного качества весом 262,5 карата. Об этом сообщает издание SakhaPress. Отмечается, что драгоценность уже передали экспертам на оценку.
По данным издания, алмаз нашли сотрудники ночной смены из компании «Алмазы Анабара» группы компаний АЛРОСА.

Это уже второй столь крупный драгоценный камень с подобными характеристиками, что добыли в России за этот год, говорится в сообщении. В сентябре прошлого года в том же месте удалось добыть алмаз весом почти 400 карат.

Ранее на видео попал президент Ботсваны Мокгвитси Масиси, который был удивлен, когда ему показали найденный в стране алмаз в 2492 карата. Лидер Ботсваны отметил, что ему крайне повезло увидеть драгоценность такого размера.

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Жителям Подмосковья выплатили более 800 млн рублей на новорождённых
09 сентября 2024, 13:59

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Общая сумма единовременных выплат, которые предоставляют в Московской области на рождение ребёнка, составила с начала года более 800 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.
«В Год семьи в Московской области зарегистрировали около 50 тысяч новорожденных. Из них родители 40 тысяч детей получили выплату, что составило более 800 млн рублей. Эти средства помогают семьям в первые месяцы после появления ребенка, когда расходы значительно увеличиваются», — сказала первый зампред правительства региона Людмила Болатаева.
В министерстве отметили, что родители могут выбрать, какой подарок они хотят получить: набор «Я родился в Подмосковье», где собраны различные вещи для матери и ребёнка, или выплату в размере 20 тысяч рублей. Большинство родителей выбирает выплату.

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#подмосковье
#московская область
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«Два атмосферных вихря»: Синоптик рассказал, какая погода ждет жителей Москвы и области
Синоптик Шувалов: еще одна неделя продержится с июльской температурой
09 сентября 2024, 13:53

Фото: iStock/yulenochekk

Началась вторая неделя сентября, однако жители Москвы и Подмосковья все еще ходят в футболках и шортах. Возникает вопрос: природа нас балует солнцем, готовя к чему-то серьезному?
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что осенние крутки могут еще спокойно полежать в тех местах, в которых они сложены.

«Всю эту неделю вплоть до выходных прогноз звучит как под копирку: без осадков, температура ночью будет 11-16 градусов, а днем 22-27 градуса — почти июльская температура», — сказал синоптик.

Он добавил, что аномально теплая погода держится почти во всей средней полосе и на севере.

«Так от Архангельска до Туапсе. Этот антициклон достигает колоссальных размеров. У нас на всю страну только два атмосферных вихря: этот антициклон, которые захватывает европейскую часть, влияя на погоду на Урале и в Западной Сибири, и циклон на Дальнем Востоке», — объяснил эксперт.

По его мнению, «бабье лето» в Москве и области начнется в октябре.

«Это ведь период хорошей погоды, но после первого осеннего ненастья. Мы видели осеннее ненастье? Еще нет. Дождемся, переживем и будем встречать «бабье лето». Скорее всего, это будет октябрь», — заключил Шувалов.

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Песков отказался комментировать информацию о свадьбе Малофеева и Львовой-Беловой
09 сентября 2024, 13:47

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать журналистам информацию о свадьбе бизнесмена Константина Малофеева и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Он заявил, что в любом случае желает ей счастья.
«Мы вряд ли уполномочены говорить о личной жизни нашего омбудсмена по правам ребенка <…> Поэтому я ничего не могу сказать в ответ на этот вопрос, единственное, что в любом случае мы желаем ей счастья», — пояснил Песков.
Ранее сообщалось, что генеральный директор телевизионного канала «Царьград» Константин Малофеев и детский омбудсмен Мария Львова-Белова отпраздновали свою свадьбу 8 сентября. Торжество прошло в элитном ресторане подмосковного поселка Довиль, где молодоженов развлекали популярные артисты российской эстрады. О том, как прошла церемония и из-за чего рухнул брак уполномоченной по правам ребенка со священником — в материале «Радио 1».

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В Шатуре снесли жилой дом, построенный почти 100 лет назад
09 сентября 2024, 13:38

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Деревянный многоквартирный жилой дом, построенный в 1929 году на Советской улице в Шатуре и последние годы находившийся в аварийном состоянии, снесли, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Общая площадь двухэтажного дома составляла 170 квадратных метров. Основные элементы здания были в плохом состоянии, частично разрушились. Постройка портила облик территории и представляла угрозу для окружающих, поэтому её включили в список на ликвидацию. Жильцов из четырёх квартир аварийного дома переселили. А летом текущего года дом снесли», — рассказал министр подмосковного правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
Сейчас демонтаж дома полностью завершён, участок очищен от строительного мусора. Решение о том, как использовать освободившуюся землю, администрация городского округа Шатура ещё не приняла.

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«Непредсказуемые вещи»: Врач объяснил смерть 17-летней девочки от менингита
Врач Гальперин: при менингите человек не может нагнуть голову
09 сентября 2024, 13:02

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Несколько дней назад в Самарской области 17-летняя девочка за сутки «сгорела» от менингита на руках у родителей. У школьницы поднялась температура, пропал аппетит, появились пятна на теле, а позже отказали в работе органы. Однако, сданные в больнице анализы не показали никаких отклонений, как и врачи, которые сделали жаропонижающий укол и сказали оставаться дома до выздоровления.
После ухудшения состояния приехавшие инфекционисты поставили Арине диагноз — менингококковая инфекция, сказав, что надежды никакой нет.
Через несколько часов девочка умерла в реанимации под аппаратом ИВЛ.

Президент Межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семен Гальперин в беседе с «Радио 1» сообщил, что менингит, вызванный менингококковой инфекцией, является тяжелым и серьезным заболеванием.

«Без специфического лечения такая болезнь грозит летальным исходом. Она бывает достаточно редко, не все врачи сталкивались с этой патологией. И это, конечно, показание к экстренной госпитализации и к проведению серьезной терапии», — сказал врач.

По его мнению, летальный исход 17-летней Арины мог произойти из-за врачебной ошибки, однако и здесь есть свои нюансы.

«Это могла быть врачебная ошибка, но чем она вызвана, нужно разбираться. Может, причина в том, что «клиника» была стерта: не всегда врач может сразу разобраться, если нет признаков конкретного заболевания, которое может развиваться очень быстро. Здесь непредсказуемые вещи. И смертность от менингита очень высокая. Это тяжелая патология. С другой стороны, у нас есть проблема со времен ковидной эпидемии в том, что ограничена госпитализация по другим заболеваниям, не касающимся коронавируса. И все насторожены относительно ковида, позабыв о том, что есть масса других тяжелых заболеваний. Здесь нужно пересматривать правила госпитализации», — объяснил эксперт.

Он добавил, что определить менингит может только специалист, но насторожить могут некоторые специальные признаки: ригидность затылочных мышц, когда человек не может нагнуть голову, очень выраженные головные боли с высокой температурой, плохое самочувствие во всем теле.

«Специфически нужно быть настроенным на ту или иную конкретную патологию, потому что заболеваний тяжелых много. Человек в таком состоянии должен находиться в стационарных условиях. Здесь вероятность ошибки всегда очень высокая. Нужно обращаться к специалисту в любом случае. А для врачей: нам нужны больше объемы стационарной помощи, чтобы не было ситуаций, когда мы хотим сократить поток госпитализаций, и в результате кто-то страдает. Пусть лучше будет больше госпитализацией, чем такого, что пропустили какое-то заболевание, и человек умирает», — заключил Семен Гальперин.

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«Без лишней эмоциональности»: Гороскоп с 9 по 15 сентября для всех знаков зодиака
09 сентября 2024, 13:00

Фото: iStock/rawintanpin

В деловой сфере не стоит бояться споров. Излагать свою точку зрения надо спокойно и без лишней эмоциональности, но с уверенностью. Важно обсудить мельчайшие детали и стремиться к порядку. В любви надо постараться быть приятным и позаботиться о привлекательном внешнем виде. Вести себя лучше деликатно и находить общие интересные темы для разговора. В вопросах здоровья важно не допускать резких перепадов настроения и поддерживать стабильный позитивный настрой.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака на неделю с 9 по 15 сентября.

Овну надо быть терпимее и дипломатичнее. Ему помогут осмотрительность и не быстрое включение в дела.

Телец будет стремиться к гармонии во всём и к налаживанию взаимоотношений.

Близнецы захотят перемен в личной жизни и внесения в неё новизны. Необходимо поддерживать интерес и любопытство в любви.

Рак будет в центре внимания. Ему полезно встречаться с друзьями и заводить новые знакомства.

Льву потребуется внимательность и сконцентрированность на важных вопросах.

Дева будет целеустремленной и продуктивной. Она претворит свои идеи в жизнь.

Весам нужно больше усилий направить на духовное развитие и на поддержание духовных ценностей в отношениях с любимым человеком.

Скорпиону реалистично и практично надо относиться к планам. Упорная работа без отвлечения на мелкие раздражители принесёт успех.

Стрельцу его проницательный и острый ум поможет понять основополагающие важные моменты.

Козерогу надо запастись неоспоримыми фактами и проанализировать поступающую информацию неторопливо и основательно.

Водолею благоприятно проявить доброжелательность. Новые знакомства поспособствуют перспективе в карьере.

Рыбам надо использовать свою волю и оптимизм. Они почувствуют себя успешными и реализованными.

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