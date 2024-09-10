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Стало известно, сколько повреждено квартир в результате удара БПЛА по дому в Раменском

Воробьев: при ударе БПЛА в доме в Раменском повреждены 54 квартиры из 102
10 сентября 2024, 09:33
Фото: пресс служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс служба губернатора и правительства МО

В результате удара БПЛА Вооруженных сил Украины по дому в подмосковном Раменском были повреждены 54 квартиры из 102. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.
Ночью Подмосковье столкнулось с одной из самых масштабных атак беспилотников. Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, в ночь на 10 сентября было сбито 14 дронов боевиков Вооруженных сил Украины.

По его словам, квартиры в первом подъезде дома на Высоковольтной улице в подмосковном Раменском отремонтируют власти региона.



«Здесь повреждены обшивка, перегородки между комнатами и оконные проемы. Несущие конструкции — целы. Всего в первом подъезде пострадали 54 квартиры из 102», — написал он.

Губернатор рассказал, что удар пришелся на 5 балконов, которые загорелись, однако в квартиры огонь не перешел. По его словам, на земле остались обломки БПЛА, которые необходимо разминировать.

«Поэтому для безопасности мы решили эвакуировать жителей пяти соседних домов», — пояснил Воробьев.

Он отметил, что на месте продолжают работать экстренные службы, а также добавил, что около восьми вечера МЧС сообщит, когда можно будет попасть с квартиры.

Ранее Алена Батурина, жительница дома в подмосковном Раменском, рассказала о первых минутах после атаки беспилотника Вооруженных сил Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Удар БПЛА в деревне Прудки Раменского района Подмосковья попал на видео
SHOT публикует момент удара дрона ВСУ по деревне под Раменским
10 сентября 2024, 09:52

В деревне Прудки Раменского района Подмосковья БПЛА Вооруженных сил Украины упал в лесу и сдетонировал рядом с коттеджным посёлком «Европейский квартал». Кадры попали на видео, которое публикует Telegram-канал Shot.
По данным канала, обломки упали на бытовку одного из домов, что привело к повреждениям. В результате происшествия пострадали женщина, владелица коттеджа, и рабочий. Оба получили лёгкие ранения. На месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что ночью Подмосковье столкнулось с одной из самых масштабных атак беспилотников. Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, в ночь на 10 сентября было сбито 14 дронов боевиков Вооруженных сил Украины.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал в подмосковное Раменское, чтобы оценить ситуацию и встретиться с жителями, пострадавшими в результате атаки БПЛА Вооруженных сил Украины.

Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.

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Шойгу: Переговоров не будет, пока ВСУ не выкинут с российской территории
Шойгу: Переговоров не будет, пока ВСУ находятся на территории России
10 сентября 2024, 09:40

Фото: сайт Кремля

Ни о каких переговорах с Киевом речи вестись не может до тех пор, пока Вооружённые силы Украины (ВСУ) не будут отброшены за пределы России. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
В интервью телеканалу «Россия-24» он подчеркнул, что Москва никогда не вела и не намерена вести никаких переговоров с террористами. Соответственно, до тех пор, пока они находятся на территории России, не может быть и речи ни о каком диалоге с Киевом, сказал Шойгу.

Секретарь Совбеза также отметил стремление ВСУ захватить Курскую атомную электростанцию и устроить «ядерный террор». По словам Шойгу, это наивысшее, крайнее проявление терроризма, которому, к счастью, удалось воспрепятствовать.

«Когда российские войска выкинут террористов из ВСУ с территории страны, тогда и можно будет говорить о переговорах», — заключил секретарь Совета безопасности РФ.

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Воробьев приехал на место падения обломков беспилотника в Раменском
10 сентября 2024, 08:57

Фото: РИА Новости/Александр Казаков

Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал в подмосковное Раменское, чтобы оценить ситуацию и встретиться с жителями, пострадавшими в результате атаки БПЛА Вооруженных сил Украины. Об этом информирует РИА Новости.
Губернатор прибыл на Спортивный проезд, 6 в Раменском. Сначала он встретился с обеспокоенной жительницей дома, пострадавшего от атаки беспилотника, а затем обратился к представителям экстренных служб для получения актуальных данных о ситуации на месте.

Ночью Подмосковье столкнулось с одной из самых масштабных атак беспилотников. Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, в ночь на 10 сентября было сбито 14 дронов боевиков Вооруженных сил Украины.

Ранее Алена Батурина, жительница дома в подмосковном Раменском, рассказала о первых минутах после атаки беспилотника Вооруженных сил Украины. По ее словам, вокруг был дым, ощущалась гарь, сработала пожарная сигнализация. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#подмосковье
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#губернатор
#проезд
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#ночь
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Жительница пострадавшего в Раменском дома рассказала об атаке БПЛА
10 сентября 2024, 08:35

Фото: istock / Larysa Shcherbyna

Алена Батурина, жительница дома в подмосковном Раменском, рассказала о первых минутах после атаки беспилотника Вооруженных сил Украины. Об этом информирует РИА Новости.
Женщина отметила, что в 4:15 она проснулась от взрыва. По ее словам, вокруг был дым, ощущалась гарь, сработала пожарная сигнализация. Алена сообщила, что все начали звонить на номер 112, где им сказали не выходить.

«Потом уже начали в двери стучать, сказали, что надо срочно эвакуироваться. Стоим до сих пор здесь», — рассказала она.

По словам Алены, ее квартира расположена на 9-м этаже, в которой от взрыва выбило окна балкона.

Ночью Подмосковье столкнулось с одной из самых масштабных атак беспилотников. Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, в ночь на 10 сентября было сбито 14 дронов боевиков Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что за ночь дежурными средствами ПВО было уничтожено 144 БПЛА над 9 регионами Российской Федерации. Вражеские дроны были сбиты над Брянской, Московской, Курской, Тульской, Липецкой, Белгородской, Калужской, Воронежской и Орловской областями.

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#подмосковье
#губернатор
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#ночь
#женщина
#бпла
#пво
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Обломки сбитого БПЛА в Тульской области упали на объект ТЭК
Власти Тульской области: в регионе сбили два БПЛА, обломки упали на объект ТЭК
10 сентября 2024, 08:35

Фото: istock / EvgeniyShkolenko

За ночь дежурными средствами ПВО было уничтожено 2 БПЛА в Тульской области, обломки упали на одном из объектов топливного-энергетического комплекса. Об этом сообщается на сайте министерства по региональной безопасности.
«Пострадавших нет. Технологический процесс и подача ресурса потребителям не нарушены. Ситуация на контроле», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что за ночь дежурными средствами ПВО было уничтожено 144 беспилотника над 9 регионами Российской Федерации. По данным Минобороны России, они были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ. Вражеские дроны были сбиты над Брянской, Московской, Курской, Тульской, Белгородской, Калужской, Воронежской, Липецкой и Орловской областями.

До этого стало известно, что Подмосковье столкнулось с одной из самых масштабных атак беспилотников. Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, в ночь на 10 сентября было сбито 14 дронов ВСУ.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#подмосковье
#бпла
#сво
#всу
#минобороны
#рф
#пво
#дроны
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Подмосковный аэропорт Жуковский закрыт на приём и вылет самолётов из-за БПЛА
10 сентября 2024, 08:11

Фото: istockphoto/Chalabala

Аэропорт Жуковский в Подмосковье временно не принимает и не отправляет самолёты. Такие меры приняты на фоне предпринятой в ночь с 9 на 10 сентября массовой атаки беспилотных летательных аппаратов.
Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе воздушной гавани. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что за ночь дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.

Обломки одного из сбитых БПЛА упали в районе аэропорта Жуковский. В настоящее время сотрудники экстренных служб выясняют последствия падения частей дрона на земле. О времени возобновления работы воздушной гавани будет сообщено дополнительно. Вылет и приём самолётов вновь начнётся после того, как исчезнет угроза безопасности пассажиров.

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#раменское
#бпла
#коломна
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ПВО за ночь уничтожила 144 БПЛА над центром России, в том числе в Подмосковье
10 сентября 2024, 08:07

Фото: istock / sommersby

За ночь дежурными средствами ПВО было уничтожено 144 БПЛА над 9 регионами Российской Федерации. Об этом проинформировало Минобороны России.
Семьдесят два вражеских беспилотных летательных аппарата были перехвачены над Брянской областью, 20 – над территорией Московской области, 13 – над территорией Тульской области, 14 – над территорией Курской области, семь — над территорией Калужской области, восемь – над территорией Белгородской области, пять – над территорией Воронежской области, четыре – над территорией Липецкой области и один над территорией Орловской области.

По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.

Ранее сообщалось, что ночью Подмосковье столкнулось с одной из самых масштабных атак беспилотников. Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, в ночь на 10 сентября было сбито 14 дронов ВСУ.

В Подмосковье перекрыто движение по Каширскому шоссе из-за упавшего БПЛА. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Белоусов обратился к военным ВС РФ по поводу освобождения Новогродовки и Мемрика

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#подмосковье
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#всу
#минобороны
#рф
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Боевики ВСУ пытались украсть комбайн в Курской области
ВС РФ уничтожили солдат ВСУ, пытавшихся украсть комбайн в Курской области
10 сентября 2024, 07:34

Фото: istock / hopsalka

Российские военные уничтожили солдат Вооруженных сил Украины, которые пытались украсть комбайн в Курской области. Об этом информирует Telegram-канал «Северный ветер».
На фото запечатлён украинский тягач в сопровождении БМП, который пытался вывезти комбайн на территорию Украины. Однако планам боевиков не суждено было сбыться. Российские военные нанесли удар с помощью FPV-дрона, который зафиксировал происходящее и пресёк эту попытку.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

Ранее командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что российские военные на Суджанском направлении в Курской области уничтожили один танк, а также другую технику ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#россия
#военные
#конфликт
#оружие
#сво
#всу
#танк
#удар
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Белоусов обратился к военным ВС РФ по поводу освобождения Новогродовки и Мемрика
Белоусов поздравил бойцов ВС России, освобождавших Новогродовку и Мемрик в ДНР
10 сентября 2024, 07:22

Фото: сайт Кремля

Министр обороны Андрей Белоусов отправил телеграммы российским военным, освобождавшим населенные пункты Мемрик и Новогродовка в ДНР. Об этом проинформировало Минобороны России.
«Глава военного ведомства поздравил командование и личный состав 30-й отдельной мотострелковой бригады с освобождением от врага населенного пункта Новогродовка Донецкой Народной Республики», — поделились в МО РФ.

В телеграмме подчеркивается, что с первых дней специальной военной операции личный состав бригады проявляет мужество и доблесть в упорных боях с неонацистами на разных фронтах. В настоящее время бригада успешно выполняет боевые задачи в составе группировки войск «Центр», нанося удары по противнику на Красноармейском направлении.

Белоусов также отправил поздравления командованию и личному составу 228-го гвардейского мотострелкового Ленинградско-Павловского Краснознаменного полка по случаю освобождения населенного пункта Мемрик.

Помимо этого, министр обороны поздравил командование и личный состав 1435-го мотострелкового полка с освобождением Новогродовки.

Вооружённые силы России продолжают успешное продвижение в Донецкой Народной Республике, освобождая новые населённые пункты и города. 8 сентября российские военные освободили Новогродовку, а 9 сентября был освобождён населённый пункт Мемрик.

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