Стало известно, сколько повреждено квартир в результате удара БПЛА по дому в Раменском

Фото: пресс служба губернатора и правительства МО
В результате удара БПЛА Вооруженных сил Украины по дому в подмосковном Раменском были повреждены 54 квартиры из 102. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.
Ночью Подмосковье столкнулось с одной из самых масштабных атак беспилотников. Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, в ночь на 10 сентября было сбито 14 дронов боевиков Вооруженных сил Украины.
По его словам, квартиры в первом подъезде дома на Высоковольтной улице в подмосковном Раменском отремонтируют власти региона.
Губернатор рассказал, что удар пришелся на 5 балконов, которые загорелись, однако в квартиры огонь не перешел. По его словам, на земле остались обломки БПЛА, которые необходимо разминировать.
Он отметил, что на месте продолжают работать экстренные службы, а также добавил, что около восьми вечера МЧС сообщит, когда можно будет попасть с квартиры.
Ранее Алена Батурина, жительница дома в подмосковном Раменском, рассказала о первых минутах после атаки беспилотника Вооруженных сил Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Обломки сбитого БПЛА в Тульской области упали на объект ТЭК
ПВО за ночь уничтожила 144 БПЛА над центром России, в том числе в Подмосковье
«Внуково» на фоне атаки БПЛА ввел временный запрет на прилет и вылет рейсов
По его словам, квартиры в первом подъезде дома на Высоковольтной улице в подмосковном Раменском отремонтируют власти региона.
«Здесь повреждены обшивка, перегородки между комнатами и оконные проемы. Несущие конструкции — целы. Всего в первом подъезде пострадали 54 квартиры из 102», — написал он.
Губернатор рассказал, что удар пришелся на 5 балконов, которые загорелись, однако в квартиры огонь не перешел. По его словам, на земле остались обломки БПЛА, которые необходимо разминировать.
«Поэтому для безопасности мы решили эвакуировать жителей пяти соседних домов», — пояснил Воробьев.
Он отметил, что на месте продолжают работать экстренные службы, а также добавил, что около восьми вечера МЧС сообщит, когда можно будет попасть с квартиры.
Ранее Алена Батурина, жительница дома в подмосковном Раменском, рассказала о первых минутах после атаки беспилотника Вооруженных сил Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Обломки сбитого БПЛА в Тульской области упали на объект ТЭК
ПВО за ночь уничтожила 144 БПЛА над центром России, в том числе в Подмосковье
«Внуково» на фоне атаки БПЛА ввел временный запрет на прилет и вылет рейсов
Дарья Осипова