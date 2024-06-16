Adidas расследует обвинения во взяточничестве в китайском филиале

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Компания Adidas расследует подозрения в крупномасштабной коррупции на миллионы евро в своем китайском филиале, сообщает Financial Times.
Анонимное письмо в соцсетях, якобы написанное сотрудниками филиала, указывает на несколько работников, включая старшего менеджера с маркетинговым бюджетом в 250 миллионов евро в год. В письме утверждается, что сотрудники получали откаты от поставщиков, нанятых Adidas. Еще один старший менеджер обвиняется в получении миллионов в наличных и недвижимости от поставщиков.
Adidas заявила, что привержена соблюдению правовых норм и этических стандартов на всех рынках и активно расследует этот вопрос вместе с внешними юристами. Источники сообщили, что обвиняемые сотрудники не были отстранены от работы, а авторы письма не предоставили веских доказательств, хотя они, по словам инсайдеров, хорошо осведомлены о конфиденциальных вопросах.
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