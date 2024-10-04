Администрация округа Щёлково провела выездной приём в микрорайоне Бахчиванджи

Фото: пресс-служба администрации г.о. Щково
Выездной приём населения провёл глава городского округа Щёлково Андрей Булаков со своей командой и при участии замминистра территориальной политики Московской области Андрея Урусова в микрорайоне Бахичеванджи, в ходе встречи жители обсудили с властями решение актуальных проблем, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«За последние годы микрорайон Бахчиванджи сильно изменился: новая котельная, капитально отремонтированная школа, благоустройство, дороги и многое другое. При этом у жителей всегда есть точечные вопросы, которые мы готовы вместе решать», — написал Андрей Булгаков в своём Telegram-канале.В частности, по запросу жителей в течение месяца планируется решить вопрос о косметическом ремонте пешеходного перехода над Щёлковским шоссе в микрорайоне Чкаловский, добавлении в автобусный маршрут №9К заезда в микрорайон Чкаловский, установить песочницу у дома №37 по улице Беляева и оборудовать искусственные неровности на проезжей части у школы и поликлиники.
Кроме того, планируется организовать секции по катанию на коньках на стадионе «Юность».
Будет также решена проблема с подтоплением у домов №№3 и 4 по улице Беляева.
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Лев Каштанов