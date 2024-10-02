В Щёлкове начинают запускать отопление в домах

Фото: пресс-служба администрации г.о. Щёлково
Запуск отопления в многоквартирных домах начинается в городском округе Щёлково, этот вопрос, а также ряд других актуальных для округа тем обсудил его глава Андрей Булгаков в ходе еженедельного оперативного совещания с администрацией муниципалитета, сообщает пресс-служба Щёлкова.
«В этом году начало осени выдалось тёплым. Тем не менее, с прошлой недели мы для комфорта жителей начали поэтапный запуск отопления в социальных учреждениях – школах, детских садах, поликлиниках и больницах. Теперь начинаем поэтапно запускать многоквартирные дома», — написал Андрей Булгаков в своём Telegram-канале.Он добавил, что график включения отопления можно посмотреть на подмосковной онлайн-карте.
На совещании также подвели итоги реализации программы «Светлый город», в рамках которой в этом году в план вошла установка линий уличного освещения в деревнях Новопареево и Здехово, а также на Сиреневой улице. Ведётся же обновление щитов управления и замена светильников на светодиодные.
Кроме того, Андрей Булгаков дал задание до конца месяца решить вопрос с нехваткой врачей в округе.
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