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В Щёлкове начинают запускать отопление в домах

02 октября 2024, 13:45
Фото: пресс-служба администрации г.о. Щёлково

Фото: пресс-служба администрации г.о. Щёлково

Запуск отопления в многоквартирных домах начинается в городском округе Щёлково, этот вопрос, а также ряд других актуальных для округа тем обсудил его глава Андрей Булгаков в ходе еженедельного оперативного совещания с администрацией муниципалитета, сообщает пресс-служба Щёлкова.
«В этом году начало осени выдалось тёплым. Тем не менее, с прошлой недели мы для комфорта жителей начали поэтапный запуск отопления в социальных учреждениях – школах, детских садах, поликлиниках и больницах. Теперь начинаем поэтапно запускать многоквартирные дома», — написал Андрей Булгаков в своём Telegram-канале.
Он добавил, что график включения отопления можно посмотреть на подмосковной онлайн-карте.



На совещании также подвели итоги реализации программы «Светлый город», в рамках которой в этом году в план вошла установка линий уличного освещения в деревнях Новопареево и Здехово, а также на Сиреневой улице. Ведётся же обновление щитов управления и замена светильников на светодиодные.

Кроме того, Андрей Булгаков дал задание до конца месяца решить вопрос с нехваткой врачей в округе.

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#щёлково
#андрей булгаков
#совещание
#отопление
#отопительный сезон
В Подмосковье за три месяца отремонтировали окна в 200 подъездах
02 октября 2024, 13:47

Фото: МинЖКХ МО

Подмосковные управляющие компании за текущий квартал провели ремонт окон примерно в 200 подъездах. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«В холода важно, чтобы остекление в подъезде было цельным и надёжным. Стёкла должны быть без трещин и повреждений, рамы – без дефектов и щелей. Надёжное уплотнение – ключевой элемент, обеспечивающий энергоэффективность здания и минимизирующий затраты на отопление», – отметили в ведомстве.
Ремонт повреждённых окон в подъезде или замена вышедшей из строя фурнитуры – часть текущего ремонта дома. Работы проводит управляющая организация за счёт средств, собранных жителями на содержание общего имущества.

Так, за III квартал этого года по заявкам жителей управляющие организации, действующие под контролем Минчистоты, выполнили ремонт окон в 200 подъездах.

По вопросам ремонта в местах общего пользования жители Подмосковья могут обратиться в свою управляющую компанию или в Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.

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#ремонт
#подъезд
#окно
#минчистоты
#подмосковье
#московская область
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Губернатор Воробьёв обсудил итоги программы «Время Героев» с её участниками
02 октября 2024, 12:59

Фото: пресс-служба правительства МО/Константин Семенец

Участники программы «Время Героев» прошли стажировку в правительстве Московской области, её итоги губернатор региона Андрей Воробьёв обсудил с подполковником Владимиром Горохом и майором Кириллом Лосунчуковым, кураторами которых он является, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.
«Мы встречались с вами в июне, обсуждали те направления, которые вы выбрали в рамках программы «Время Героев». Кирилл Сергеевич, вы проходили стажировку в нашем Мининвесте, общались с руководителями предприятий, участвовали в разработке новой модели сопровождения инвесторов. Владимир Вячеславович познакомился с деятельностью нескольких блоков и участвовал в составлении рекомендаций по взаимодействию с подростками, нуждающимися в дополнительном внимании. Дальше вас ждет обучение в мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске. Уверен, там вы сможете развить те навыки, которые приобрели у нас в Подмосковье», — сказал Андрей Воробьёв.
В свою очередь, Кирилл Лосунчуков отметил важность программы «Время героев» и добавил, что собирается продолжить работу в министерстве инвестиций, промышленности и науки региона.

«Важно реализовать стратегию дальнейшего развития нашей экономики, промышленных предприятий, которых в Московской области больше 1300», — сказал Кирилл Лосунчуков.
Владимир Горох заявил, что до окончания специальной военной операции намерен продолжить выполнять задачи Минобороны РФ, но после СВО планирует вернуться в команду губернатора Подмосковья.

«Время Героев» — кадровая программа, разработанная для обучения участников СВО работе в муниципальных, региональных и федеральных органах власти. Программу реализует Высшая школа государственного управления Президентской академии на базе мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске.

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#время героев
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#московская область
#подмосковье
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Глава Химок Волошин проверил работу котельных в округе
02 октября 2024, 12:29

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Работу котельных в микрорайоне Старые Химки и поселениях Кутузовское и Лунёвское проверил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Продолжаем объезд котельных в Химках. У специалистов было несколько месяцев, чтобы подготовить все объекты теплоснабжения округа к зиме — проверяем, как проведена работа», — сказал Дмитрий Волошин.
Отмечается, что котельные в Лунёвском, Кутузовском и Старых Химках обслуживают более 100 многоквартирных домов, а также около 30 предприятий и социальных объектов.

Всего в округе Химки находится 57 котельных, 114 центральных тепловых пунктов и проложено 460 километров сетей отопления и горячего и холодного водоснабжения.

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#химки
#котельная
#проверка
#дмитрий волошин
#отопительный сезон
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В лесах Подмосковья с начала года провели более 35 тыс. патрулирований
02 октября 2024, 12:16

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Свыше 35 тысяч патрулирований провела с начала текущего года лесная охрана в Московской области для обеспечения пожарной безопасности, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства региона.
«С начала года лесная охрана провела 35 380 мероприятий по выявлению и пресечению нарушений правил пожарной безопасности в лесах. В ходе патрулирований было выявлено 963 нарушения, составлено 479 протоколов и назначено 340 штрафов на общую сумму более 28 млн рублей», — рассказал глава областного Комлесхоза Евгений Агулов.
В ведомстве напомнили, что штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в Подмосковье составляют для физического лица — до 60 тысяч рублей, для должностного лица — до 110 тысяч рублей, а для юрлица — до 2 млн рублей. Кроме того, возможна уголовная ответственность и лишение свободы на срок до десяти лет.

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#штрафы
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Автоинспекторы побеседовали с долголетами из Павловского Посада о ПДД
02 октября 2024, 11:57

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Беседы о правилах дорожного движения провели сотрудники Госавтоинспекции с членами клуба «Активное долголетие» Павлово-Посадского городского округа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Автоинспекторы напомнили пожилым людям о том, что переходить проезжую часть можно только по пешеходному переходу, предварительно убедившись в безопасности. Они также обсудили с членами «Активного долголетия» различные сложные ситуации и «ловушки», встречающиеся на дорогах, и напомнили им о важности использования световозвращающих элементов на одежде», — говорится в сообщении.
Мероприятие было приурочено к Международному дню пожилого человека, который ежегодно отмечается 1 октября.

Сотрудники Госавтоинспекции также призывают всех участников дорожного движения с уважением относиться к людям преклонного возраста и учитывать, что у них может быть замедлена реакция, а также снижены зрение и слух.

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#активное долголетие
#пдд
#гаи
#безопасность
#павловский посад
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Названы победители конкурса «Лучший подъезд Подмосковья»
02 октября 2024, 11:20

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области подвело промежуточные итоги конкурса «Лучший подъезд Подмосковья», сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Жюри определило победителей в двух номинациях: «Лучший отремонтированный подъезд» и «Лучший тематический подъезд» за 2022–2023 годы.

В номинации «Лучший отремонтированный подъезд» первое место занял подъезд в Реутове по адресу: ул. Октября, д. 20, п. 1.

Второе — подъезд в Видном а ул. Строительная, д. 31, п. 2, а третье — подъезд в Реутове на Юбилейном пр-кте, д. 26, п. 1.

В номинации «Лучший тематический подъезд» первое место досталось подъезду из Балашихи в мкр. Железнодорожный, ул. Пушкина, д. 12, п. 1, второе — подъезду из Ногинска на ул. Белякова, д. 2, кор. 2, п. 2, а третье — подъезду из Зарайска 1-й мкр., д. 32, п. 2.

В 2023 году в номинации «Лучший отремонтированный подъезд» первое место занял подъезд в микрорайоне Железнодорожный города Балашихи (улица Маяковского, дом 36, пункт 3). Второе место получил подъезд в Реутове (Юбилейный проспект, дом 49, пункт 1), а третье — подъезд в Ступино (улица Калинина, дом 9, пункт 1).

В номинации «Лучший тематический подъезд» по теме «Наука и образование» победил подъезд в Химках (улица Германа Титова, дом 14к1, пункт 5). Второе место занял подъезд в Клину (улица Профсоюзная, дом 13к3, пункт 1), а третье — подъезд в Раменском (улица Свободы, дом 13, пункт 3).

В течение месяца также будут определены победители в дополнительной номинации «Приз зрительских симпатий».

«Конкурс на лучший подъезд привлекает значительное внимание жителей Подмосковья. Активное участие горожан обусловлено не только привлекательными призами, но и желанием улучшить условия проживания в своих домах. Жители стремятся применить дизайнерские решения и используют качественные материалы, вкладывая собственные средства, чтобы повысить свои шансы на победу. Это свидетельствует о высоком уровне вовлеченности и заинтересованности в данном мероприятии», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.
Победители конкурса в качестве награды получат в путешествия по России.

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Хочется чипсов: Врач объяснил, о чем говорит тяга к вредным продуктам
Врач Гинзбург: нам хочется чипсов и булочек из-за желания получить радость и награду
02 октября 2024, 11:15

Фото: iStock/Prostock-Studio

Сильная тяга к определённому продукту может стать сигналом о наличии дисбаланса питательных веществ. С помощью такого желания организм пытается самостоятельно наиболее быстрым способом восполнить недостаток важных и необходимых ему веществ.
Доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с «Радио 1» сообщил, что объяснять свое желание к вредным продуктам нехваткой витаминов — очень хитро и удобно, однако система работает не совсем так.
«При дефиците некоторых биоактивных веществ возникает инверсия вкусов — хочется чего-то несъедобного, например, тяга к мелу у молодых женщин считается дефицитом железа. То есть появляются неправильные вкусовые пристрастия, на которые желательно обращать внимание и проводить анализы», — сказал эксперт.

Он добавил, что тяга к мясу тоже может быть причиной нехватки железа, которое плохо усваивается в организме.

Диетолог отметил, что по обычному разговору с пациентом о его питании в целом, можно и выявить то, чего у него не хватает в организме.
«Если человек пренебрегает овощами, ягодами, то у него будет недостаточное потребление витамина С. Если в питании мало круп и орехов, то мало будет витаминов группы B. Недостаток бобовых и орехов может говорить о нехватке минерала селена. Дефицит селена в возрасте 50 может ускорить развитие атеросклероза, даже если никаких располагающих факторов не было», — объяснил Гинзбург.

По его словам, не все витамины в организме можно точно измерить, потому что некоторые превращаются в свои биоактивные формы, которые уже химически могут отличаться от исходной.
«Нужно ходить к докторам, потому что небольшая поправка в питании — и человек в дальнейшем может избежать бед. Есть другой простой вариант — профилактический прием витаминно-минеральных комплексов, который гарантировано защищает человека от дефицита и минералов. Но это тоже только после доктора», — рекомендовал диетолог.

По его словам, желание съесть чипсы, булочки и другие вредные продукты является нормальным, потому что человеку хочется разнообразных вкусов, от которых можно получить радость и как бы награду за старания.
«Когда человек отказывает себе в еде, он рискует впасть в депрессию, потому то радости в жизни становится меньше. Но откровенно вредные продукты никогда не нельзя есть вместе еды», — заключил специалист.

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В Подмосковье установили график работы личного кабинета и приложения МосОблЕИРЦ
02 октября 2024, 11:08

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Личный кабинет на сайте МосОблЕИРЦ, а также мобильное приложение подмосковного расчётного центра теперь недоступны по ночам — с 23:00 до 6:00, это связано со значительным увеличением числа клиентов электронных сервисов и, соответственно, увеличением нагрузки на систему: перерыв необходим для обеспечения работы без сбоев, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального Московской области.
«Для обеспечения качественной работы сервисов и безопасности данных, в настоящий момент личный кабинет и мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн» работают ежедневно с 6:00 до 23:00 и недоступны в ночные часы с 23:00 до 6:00», — говорится в сообщении.

В министерстве напомнили, что с помощью онлайн-сервисов МосОблЕИРЦ жители могут передавать показания счётчиков, без комиссии оплачивать ЖКУ, получить подробную информацию о начислениях, а также получить коммунальные бонусы и проконсультироваться со специалистом.

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В московском метро начали прокладку тоннеля между станциями «Звенигородская» и «Шелепиха»
Ефимов: идет прокладка тоннеля между станциями «Звенигородская» и «Шелепиха»
02 октября 2024, 10:55

Фото: iStock/Makhbubakhon Ismatova

Правый перегонный тоннель между станциями «Звенигородская» и «Шелепиха» Рублево-Архангельской линии метро прокладывается строителями в Москве. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Отмечается, что диаметр тоннелепроходческого щита «София» составляет 6 метров. Общая длина перегона между «Звенигородской» и «Шелепихой» — 553 метра.

По словам Ефимова, тоннелепроходческий щит пройдет 349 м до демонтажной камеры за станцией «Шелепиха», оставшиеся 204 м от камеры съездов до «Шелепихи» строители пройдут горным способом. Станция «Звенигородская» будет находиться в районе Хорошево-Мневники возле пересечения улицы Шеногина, Шелепихинского шоссе и 1-го Силикатного проезда.

Ранее столичный Сергей Собянин сообщил о возведении станции «Достоевская» на Кольцевой линии метро. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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