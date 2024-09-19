Монинский музей ВВС представил экспозицию к 85-летию битвы на Халхин-Голе

Фото: пресс-служба администрации г. о. Щёлково
В Центральном музее Военно-воздушных сил в посёлке Монино открылась выставка, посвящённая 85-летию разгрома японских милитаристов на реке Халхин-Гол в Монголии. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Щёлково.
«Выставка рассказывает о событиях, которые повлияли на ход мировой истории, привели к кардинальным изменениям в военных и политических планах ведущих государств накануне Второй мировой войны. По мнению многих российских исследователей, одной из целей конфликта была проверка боеспособности Красной армии. Японцы также стремились восстановить авторитет Квантунской армии, подорванный неспособностью завершить войну в Китае и поражением у озера Хасан», – рассказали в администрации.События тех времён отражены в работах юных художников, присылающих свои произведения на конкурс детского рисунка. Он сейчас проходит в музее.
Музей приглашает побывать на выставке, а юных художников – принять участие в конкурсе. Его условия можно найти на сайте.
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