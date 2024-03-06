Advanced Materials: Швейцарские учёные научились добывать золото из отходов

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Ученые из швейцарского Федерального технологического института в Цюрихе (ETH) представили инновационный метод извлечения золота из электронных отходов, который использует для этих целей белковую фибрилловую губку, полученную из сыворотки после производства сыра. Результаты их работы были представлены в статье под названием «Извлечение золота из электронных отходов с помощью амилоидных аэрогелей пищевых отходов», опубликованной в журнале Advanced Materials.
Существующие технологии извлечения золота из электронных отходов требуют значительных энергозатрат и использования токсичных химических веществ, в то время как инновационный подход, открытый швейцарскими учёными, использует для эффективности подобного извлечения белковую губку. Это происходит за счёт того, что последняя способна селективно адсорбировать золото из раствора металлических частей электроники.
Исследователи продемонстрировали эффективность метода, извлекая значительное количество золота: 450 миллиграммов из 20 старых материнских плат от компьютеров.. При этом команда руководившего исследованием ETH профессора Меззенги подтвердила коммерческую выгодность новой технологии, так как сделанные учеными затраты на электроэнергию и приобретение материалов оказались в 50 раз ниже, чем стоимость извлечённого ими в итоге золота.
Хотя электронные отходы являются наиболее перспективным источником для использования этого метода извлечения золота, ученые также рассматривают в качестве потенциальных источников промышленные отходы от производства микрочипов или процессов покрытия золотом электронных изделий.
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Исследователи продемонстрировали эффективность метода, извлекая значительное количество золота: 450 миллиграммов из 20 старых материнских плат от компьютеров.. При этом команда руководившего исследованием ETH профессора Меззенги подтвердила коммерческую выгодность новой технологии, так как сделанные учеными затраты на электроэнергию и приобретение материалов оказались в 50 раз ниже, чем стоимость извлечённого ими в итоге золота.
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