Учёные из Бурятии разработали уникальную съедобную пищевую плёнку

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Учёные Восточно–Сибирского государственного университета технологий и управления (ВСГУТУ) разработали и запатентовали инновационную биоразлагаемую съедобную пищевую плёнку. Она может стать альтернативой пластиковым пакетам и полиэтилену.
Водорастворимая прозрачная пищевая плёнка будет обладать определённым вкусом, а также устойчивостью к низким температурам. Она предотвратит развитие микрофлоры внутри упаковки и будет иметь регулируемый срок годности. При нагревании до 80 градусов и смачивании водой плёнка будет разлагаться.
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Александр Бойцов