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Учёные из Бурятии разработали уникальную съедобную пищевую плёнку

10 января 2024, 11:48
Фото: istockphoto/gorodenkoff

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Учёные Восточно–Сибирского государственного университета технологий и управления (ВСГУТУ) разработали и запатентовали инновационную биоразлагаемую съедобную пищевую плёнку. Она может стать альтернативой пластиковым пакетам и полиэтилену.

В основе новой разработки — мясной или куриный бульон или фруктовый сок и вода с добавлением специальных биохимических компонентов, передаёт ИА «БМК». Новизна заключается в использовании такого ингредиента, как фильтрат кефирного грибка. Это позволяет усилить консервирующий эффект для упаковки сухих, концентрированных продуктов питания, а также увеличить срок хранения самой плёнки.

Водорастворимая прозрачная пищевая плёнка будет обладать определённым вкусом, а также устойчивостью к низким температурам. Она предотвратит развитие микрофлоры внутри упаковки и будет иметь регулируемый срок годности. При нагревании до 80 градусов и смачивании водой плёнка будет разлагаться.

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#ученые
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Воробьёв: объекты образования Климовска подключат к отоплению за пять дней
10 января 2024, 11:43

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

На 20 образовательных объектах из-за аварии в котельной Климовска было отключено отопление. В течение пяти дней все объекты подключат к отоплению и подадут туда тепло, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Важная тема – социальные объекты, которые пострадали из-за отключения тепла. Важно как можно скорее дать отопление в школы, сады и больницы, чтобы не тормозить учебный процесс и обеспечить надлежащие условия для пациентов. Под отключение отопления в Климовске попали 20 образовательных объектов. Уже завтра на них заступают 30 бригад. В течение пять дней мы подключим все объекты к отоплению и подадим в них тепло», – написал глава региона в своём телеграм-канале.
Он добавил, что завершены работы на подстанции скорой помощи. Специалисты приступили к подключению поликлиники. Сейчас они занимаются детским отделением. Взрослое отделение уже готово, тепло там есть.

В ночь на 4 января из-за аварии в котельной в Климовске более 170 домов остались без отопления. Это произошло на фоне аномальных морозов в Московском регионе. Чтобы восстановить отопление, на месте работают более 200 бригад. По словам Воробьёва, в Климовске к этой минуте тепло подвели к 146 домам из 176.

Котельная принадлежала Климовскому специализированному патронному заводу. Президент Владимир Путин принял решение о возвращении в казну государства имущества этого предприятия.
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#отопление
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Свыше 11 тысяч км дорожной сети отчистили коммунальные службы Подмосковья за ночь
10 января 2024, 11:30

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Дорожные службы за ночь очистили более 11 тысяч километров дорожной сети Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
За прошедшую ночь в регионе выпало порядка 4 см снежного покрова.

«<…>В работах ночью были задействованы более 400 единиц снегоуборочной техники и свыше 850 дорожных рабочих. Оперативный штаб круглосуточно мониторит дорожную ситуацию, чтобы оперативно реагировать на изменения, при необходимости превентивно обработать проезжую часть для бесперебойного движения транспорта», – отметил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Кроме этого, на протяжении всего дня на территории Подмосковья будут продолжаться снежные осадки. В Минтрансе настоятельно рекомендуют автомобилистам быть максимально внимательными на дорогах и не совершать резких маневров.

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В Boeing заявили о необходимости признать ошибку с самолетами 737 MAX
Глава Boeing Кэлхун: необходимо признать ошибку с самолетами 737 MAX
10 января 2024, 11:30

Фото: iStock/gk-6mt

Необходимо признать ошибку Boeing 737 MAX, из-за которой произошла приостановка эксплуатации более 170 самолетов этой модели. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на заявление главы авиастроительной корпорации Дэвида Кэлхуна.
По словам Кэлхуна, в ближайшее время к данному вопросу будет выработан поход. Глава корпорации пообещал обеспечить прозрачность при выяснении причин и обстоятельств произошедшего. Кэлхун добавил, что специалисты Boeing уже ведут поиски по источнику проблемы.

Ранее сообщалось, что Федеральное управление гражданской авиации США приказало прекратить эксплуатацию «определенных» Boeing 737 MAX 9 для проведения немедленной проверки после недавнего инцидента.

Напомним, 6 января пассажирский самолет авиакомпании Alaska Airlines совершил аварийную посадку в Портленде, штат Орегон, из-за отрыва окон и части обшивки во время полета. На борту находились 174 пассажира и шесть членов экипажа, пострадавших не было. В результате инцидента авиакомпания временно приостановила использование самолетов Boeing 737-9.

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За праздники в подмосковной Службе помощи при ДТП обслужили более 5 тыс водителей
10 января 2024, 11:20

Фото: пресс-служба Минтранса МО

За время новогодних выходных на «горячую линию» Службы помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Московской области обратились участники 2659 аварий. Помощь в оформлении ДТП получили более 5 тыс водителей, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
«Все обратившиеся получили помощь и поддержку. Если вы попали в аварию без пострадавших, обратитесь по номеру 112 или 8 (800) 444-58-34. Далее нужно действовать согласно инструкциям оператора «горячей линии», – говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что операторы скоординируют действия участников ДТП и помогут при оформлении документов с соблюдением всех требований.

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NYT: В Нью-Йорке хасиды подрались с полицией из-за секретного туннеля в синагогу
10 января 2024, 10:56

Фото: istockphoto/searagen

Члены одной из самых известных и влиятельных группировок евреев-хасидов в Нью-Йорке вступили в конфликт с полицией из-за решения забетонировать секретный подземный туннель, ведущий в главную синагогу движения «Хабад-Любавич».
Как сообщает газета The New York Times, туннель был в синагогу прорыт от главной квартиры группировки. Впервые его обнаружили в конце прошлого года. Муниципалитет распорядился забетонировать проход. К синагоге приехал цементовоз, пришли рабочие, намереваясь заделать туннель. Однако хасиды не позволили им приступить к работам.

Приехали полицейские, между ними и ортодоксами вспыхнула потасовка. В результате девять хасидов были арестованы. Пока остаётся неизвестным, кто и зачем прорыл туннель. По некоторым данным, это было сделано в целях расширения движения, к которому призывал раввин Менахем Мендель Шнеерсон, возглавлявший группу «Хабад-Любавич» на протяжении сорока лет вплоть до своей смерти в 1994 году.

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Воробьёв: в Климовске подвели тепло к 146 домам из 176
10 января 2024, 10:55

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В пострадавшем от отсутствия отопления подольском микрорайоне Климовск к этой минуте тепло подвели к 146 домам из 176. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Сейчас тепло подведено к 146 домам из 176. Семь домов из ранее запущенных пришлось отключить от тепла из-за утечек из системы отопления. Поэтому сейчас осталось подвести тепло ещё к 37 домам», – написал глава региона в своём телеграм-канале.
По его словам, из многоэтажных домов без отопления - всего 12, они находятся в центральной части города. Работы по ним планируется завершить до конца дня.

В ночь на 4 января из-за аварии в котельной в Климовске более 170 домов остались без отопления. Это произошло на фоне аномальных морозов в Московском регионе. Чтобы восстановить отопление, на месте работают более 200 бригад.

Котельная принадлежала Климовскому специализированному патронному заводу. Президент Владимир Путин принял решение о возвращении в казну государства имущества этого предприятия.

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Моргенштерн* получил третий иноагентский штраф
Суд в Москве оштрафовал Моргенштерна* на 50 тысяч рублей
10 января 2024, 10:44

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Савеловский суд Москвы оштрафовал рэпера Алишера Моргенштерна* на пятьдесят тысяч рублей за неуказание своего статуса в Telegram. Об этом сообщает РИА Новости.
Сообщается, что представитель музыканта сообщила, что Моргенштерн* не согласен с содержанием протокола, который составил Роскомнадзор. Также она просила остановить производство по делу либо назначить иное наказание.

Ранее исполнитель Моргенштерн* уже получал штраф на 40 тысяч рублей за нарушение правил деятельности иностранного агента.

Напомним, рэпер покинул Россию еще в 2021 году, до начала специальной военной операции. Уже после он был признан иноагентом, по мнению Минюста, за пропаганду наркотиков и ведение политической деятельности за рубежом, в том числе на Украине.

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*Признан иноагентом на территории РФ.
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#рф
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Жители Подмосковья могут принять участие в новом сезоне проекта «Цифровой ликбез»
10 января 2024, 10:37

Фото: istockphoto / sakkmesterke

Стартовал новый сезон проекта «Цифровой ликбез». Об этом сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Всероссийский просветительский проект в сфере цифровой грамотности и кибербезопасности «Цифровой ликбез» проводится уже в четвертый раз.

«В этом сезоне учебного года эксперты Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» подготовили 3 мультипликационных ролика по темам: «Культура работы с данными», «Цифровой след» и «Информационный шум». Видеоматериалы размещены в открытом доступе на сайте «Цифрового ликбеза» и полезны как учащимся, так и их родителям, а также педагогам», — отметили в ведомстве.

Кроме этого, данные материалы педагоги смогут использовать в рамках уроков информатики, ОБЖ или на родительских собраниях. Проект направлен на просвещение детей и их родителей о безопасном поведении в сети Интернет и развитию навыков цифровой грамотности у подрастающего поколения.

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#педагоги
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Стал известен график приёмов в Мособлдуме на I квартал 2024 года
10 января 2024, 10:31

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Мособлдума выложила график личного приёма граждан на I квартал 2024 года. График подписал председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.
Депутаты еженедельно принимают жителей области по вторникам и средам. Сообщается, что всего с января по март пройдёт 24 приёма граждан. Личный приём ведут первые заместители и зампреды Мособлдумы, заместители председателя, руководители фракций, председатели комитетов, а также руководитель аппарата парламента.

Приём граждан проводится по предварительной записи по телефону 8 (495) 988-66-01. Звонить можно ежедневно с 10 до 13 часов.

Приёмная Мособлдумы временно размещается в Приёмной правительства Подмосковья по адресу: Московская область, Красногорск, бульвар Строителей, д.4, стр.1, БЦ «Кубик», секция «В».

Также к региональным депутатам можно записаться через приёмные в избирательных округах. Информацию о приёмных можно найти на сайтах парламентариев.




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