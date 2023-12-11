Адвокат Айвар рассказала, какие категории граждан должны сдать загранпаспорт

Фото: istock / Mikhail Strogalev
11 декабря в России вступают в силу правила сдачи загранпаспорта на хранение в случае ограничения на выезд из страны. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации. Какие категории попадают под невыездных, кто должен будет сдавать паспорт рассказала адвокат, профессор, доктор юридических наук Людмила Айвар в беседе с «Радио 1».
Айвар заявила, что в перечень невыездных граждан, которым страны нужно сдать заграничный паспорт, попали банкроты; сотрудники ФСБ; лица, призванные на военной службу; осужденные подозреваемые и обвиняемые; лица, допущенные к документации с грифом «секретно»; граждане, уклоняющиеся от исполнения судебных обязательство и лица, сообщившие недостоверные сведенья при выдаче загранпаспортов.
Документ после получения соответствующего уведомления необходимо сдать. Отмечается, что штрафов за несдачу загранпаспорта закон не предусматривает.
Читайте также:
Госдума увеличила пошлину на выдачу загранпаспорта и других документов
Вступило в силу требование о сдаче загранпаспорта при запрете на выезд из России
Женщине из ДНР исправили дату рождения, которой нет в календаре
Документ после получения соответствующего уведомления необходимо сдать. Отмечается, что штрафов за несдачу загранпаспорта закон не предусматривает.
«Но, пограничные службы уведомляются о лицах, которые должны были сдать свои паспорта. Естественно, выезд по этому паспорту будет невозможен, если вдруг лицо захочет выехать за пределы Российской Федерации», — заявила адвокат.Она отметила, что документ превращается в «безстатусную корочку» и нет смысла штрафовать, если по нему нельзя выезжать за пределы страны.
«Может быть, в дружественные страны, которые имеют с нами дипломатические отношения, будут направляться списки лиц, чтобы в случае чего пограничные службы стран были в курсе, что этот человек незаконно пытает перейти границу РФ. А в случае незаконного перехода это уже уголовное наказание», — предупредила профессор.Отвечая на вопрос, зачем сдавать загранпаспорт, если по нему в любом случае нельзя выехать, Людмила ответила, что паспорта являются собственностью государства. Документ удостоверяет личность, дает определенные права и накладывает обязанности. Поэтому государство будет хранить документы, а в случае изменения ситуации, паспорта вернут, ими можно будет пользоваться как раньше и пересекать границу.
«Я думаю, что это предотвращение попыток выезда граждан с территории РФ, мы концертируем свое внимание на призывниках и на лицах, подлежащих мобилизации. Но у нас есть и банкроты, лица, не исполняющие судебное решение, обвиняемые и подозреваемые, которые пытаются скрыться за пределами России. Поэтому государство пытается таким образом ограничить граждан в неправомерных действиях по уклонению от выполнения каких-либо обязательств», — объяснила эксперт.Она напомнила, что раньше судебные приставы имели право изымать заграничные паспорта, а сотрудники ФСБ сдавали их из-за запрета на выезд в определенные страны. Но людям, которые допущены к секретной информации, такое обязательство наложили только сейчас.
Читайте также:
Госдума увеличила пошлину на выдачу загранпаспорта и других документов
Вступило в силу требование о сдаче загранпаспорта при запрете на выезд из России
Алина Юрчак