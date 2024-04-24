Адвокат Ефремова опроверг информацию об отказе в условно-досрочном освобождении

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Отбывающий наказание в колонии актёр Михаил Ефремов не подавал ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом в беседе с РИА Новости сообщил его адвокат Юрий Падалко.
Ранее появилась информация о том, что Ефремову отказали в УДО. После этого родственники погибшего в аварии Сергея Захарова заявили, что простили актёра и не возражают против его досрочного освобождения. Их адвокат Александр Добровинский назвал такое решение великодушным и человечным.
Защитник Ефремова заявил, что вновь неизвестно кем распространяется недостоверная информация. Актёр ещё не подавал ходатайство об УДО. Он сделает это, когда посчитает нужным, добавил адвокат.
Также он подчеркнул, что постоянно находится на связи со всеми родственниками Ефремова, ведёт работу непосредственно с самим актёром.
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Защитник Ефремова заявил, что вновь неизвестно кем распространяется недостоверная информация. Актёр ещё не подавал ходатайство об УДО. Он сделает это, когда посчитает нужным, добавил адвокат.
Также он подчеркнул, что постоянно находится на связи со всеми родственниками Ефремова, ведёт работу непосредственно с самим актёром.
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Анастасия Чинкова