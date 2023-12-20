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Адвокат Квартальнова: За фейерверки в неположенном месте может грозить тюрьма

20 декабря 2023, 18:48
Фото: istockphoto.com/Andi Edwards

Фото: istockphoto.com/Andi Edwards

Адвокат Евгения Квартальнова заявила, что использование фейерверков в неположенных местах грозит штрафом или административном арестом до 15 суток.
Если же фейерверки повлекли за собой тяжкие последствия – причинили вред здоровью или привели к гибели человека, - то такая ситуация может обернуться семью годами заключения для тех, кто использовал пиротехнику.

«За неосторожное обращение с огнём или иными источниками повышенной опасности, приведшее к повреждению имущества в крупном размере, предусмотрена ответственность, где максимальное наказание — лишение свободы сроком до одного года. Если нарушение повлекло по неосторожности тяжкий вред здоровью или смерть человека, то фигуранту грозит до семи лет», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Квартальнова.


Она напомнила, что наземные фейерверки и петарды, пиротехнические ракеты, салютные батареи можно запускать только в специально отведенных местах минимум в 20 м от людей, жилых домов и деревьев.

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#фейерверк
#вред
#нарушение
#наказание
#рекомендации
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Патриарх Кирилл предупредил Россию об опасности, связанной с мигрантами
Патриарх Кирилл заявил об угрозе «потери» России из-за мигрантов
20 декабря 2023, 18:48

Фото: iStock/Oleg Elkov

Россия может потерять себя из-за увеличения мигрантов в стране. Такое заявление сделал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
«Важная тема, к которой считаю нужным вернуться, — комплекс проблем, связанных с последствиями прибытия в нашу страну многочисленных инокультурных мигрантов, если описанная тенденция сохранится, мы потеряем себя, потеряем Россию», — сказал он на собрании духовенства.

По его словам, в текущем году ситуация обострилась по сравнению с прошлым. Патриарх отметил, что все чаще мигранты объединяются в преступные сообщества и экстремистские организации и провоцируют большое число конфликтов.

Ранее Люблинский суд Москвы принял решение выдворить из России 22 участников драки с полицейскими у рынка «Садовод». Кроме того, еще 51 участника драки отправили под административный арест. Все они получили разные сроки за то, что не выполнили требования полицейского.

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#комплекс
#мигранты
#патриарх кирилл
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Этой зимой пройдёт 10 тыс мероприятий проекта «Зима в Подмосковье»
20 декабря 2023, 18:35

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» пройдёт более 10 тыс культурно-массовых мероприятий. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Каждая территория в рамках проекта «Зима в Подмосковье» готовит свою программу. Уже полным ходом идут новогодние ёлки, утренники и представления для наших ребят. Важно особое внимание в этом году уделить семьям участников СВО. Каждую зиму на каникулы в Подмосковье приезжает много гостей. В этом году ждем порядка 5 млн. Уже сейчас наши загородные отели, базы отдыха забронированы почти на 100%. На всех территориях работают катки, проходят ярмарки, праздничные мероприятия в парках, лесопарках, на площадях. Некоторые ЖК организуют праздники во дворах», – рассказал глава региона.
В городских округах в единой стилистике оформлено более 1,2 тыс объектов. Это кафе, ярмарочные павильоны, ёлочные базары, горнолыжные клубы, лыжни, катки. На территории всех 57 городских округов Московской области установили и зажгли почти 600 новогодних ёлок. Открыты для посещения все 18 горнолыжных курортов Подмосковья.

По традиции в регионе пройдут бесплатные ледовые спектакли олимпийской чемпионки Татьяны Навки и серебряного призера Игр Ильи Авербуха. В этом году запланировано 39 таких представлений. 14 уже состоялись, их посетили свыше 23 тыс человек.

Более 600 мероприятий пройдут в подмосковных парках. Каждый из них подготовил дополнительные точки досуга и притяжения. Это 45 резиденций и 98 отделений почты Деда Мороза, 132 новогодние ёлки, 89 зимних фотозон, 70 зон тёплого очага, 24 новогодние ярмарки, более 60 горок.

В нынешнем зимнем сезоне свыше 30 парков включили в новогоднее оформление элементы Культурного кода своих городских округов. Так, ёлку в парке Сестрорецкий в Клину украсили щелкунчиками, а в Раменском городском парке – игрушками с гжельской росписью. В резиденции Деда Мороза в парке Мира в Мытищах разместили жостовские подносы, а в парке «Пегас в Егорьевске организовали фотозону с персонажами книг Эдуарда Успенского.

Актуальная информация обо всех событиях, мероприятиях и локациях проекта «Зима в Подмосковье» ежедневно размещается на главном информационном туристическом портале Подмосковья.

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#губернатор
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Симоньян иронично ответила на приостановку лицензии радио Sputnik Армения
Симоньян иронично отреагировала на приостановку лицензии радио Sputnik Армения
20 декабря 2023, 18:33

Фото: сайт Кремля

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян иронично ответила на решение Еревана приостановить лицензию радио Sputnik Армения. Свой ответ Симоньян опубликовала в телеграм-канале.
«Драма на 500 тысяч драмов. Эфенди опять обиделся», — написала Симоньян.

Ранее сообщалось, что комиссия по телевидению и радио Армении решила приостановить лицензию вещателя радиостанции Sputnik на месяц. Причина заключается в трансляции в эфире радиостанции программы «Пятница с Тиграном Кеосаяном».

Отмечается, что ретранслятор оштрафован на 500 тысяч драмов (около 112 тысяч рублей) за авторскую программу экс-депутата Армении Армана Абовяна «Абовян Time».

Напомним, подобный инцидент произошел и в Молдавии, где потребовали заблокировать сайты Sputnik из-за якобы борьбы с дезинформацией.

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#радио
#инцидент
#комиссия
#армения
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«Россия» отменила рейсы в Пекин из Владивостока, Иркутска и Красноярска
20 декабря 2023, 18:27

Фото: istockphoto/Sky_Blue

Причиной отмены рейса называют отсутствие договоров на обслуживание.
Baza пишет, что «Россия» не смогла получить разрешение от властей Китая на выполнение полетов из трёх городов России. Эти рейсы оказалось некому обслуживать. Руководство авиакомпании «Россия» не смогло заключить договор на обслуживание.

Рейсы из Владивостока назначили на 18 и 20 декабря, из Иркутска — на 21 декабря, а из Красноярска должен был состояться 19 декабря. Ни один из них не случится в ближайшее время. Представители авиакомпании связываются с пассажирами. Им хотят предложить альтернативные пути в КНР. К примеру, через пересадку в Москве.

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#самолет
#россия
#китай
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Детское телевидение из Жуковского завоевало Гран-при Всероссийского конкурса
20 декабря 2023, 18:20

Фото: Дмитрий Павлов

Команда Детского телевидения «Взлёт» из Жуковского завоевала Гран-при I Всероссийского конкурса современных инновационных разработок «Педагог будущего». Коллектив победителем в номинации «Инновации в образовании», сообщила педагог жуковского Центра детского творчества, тележурналист и руководитель проекта Людмила Луговская.
«Взлёт» стал единственным лауреатом Гран-при. Очень приятно и почётно, что наша программа медиаобразования детей получила такую высокую награду. Это стало замечательным подарком к нашему первому маленькому юбилею. Совсем скоро «Взлёт» отметит своё пятилетие», – сказала Луговская.
В детскую программа медиаобразования входят не только основы тележурналистики, но и техника речи, основы актёрского мастерства и другие дисциплины.

Организатором форума выступила АНО «Центр развития проектов в сфере образования «Точка роста».

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#подмосковье
#московская область
#жуковский
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#приз
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В красногорском ЖК «Аникеевский» построят детсад на 315 мест
20 декабря 2023, 17:59

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

В Красногорске построят детский сад на 315 мест. Об этом сообщили в пресс-службе Минжилполитики Московской области, которое выдало разрешение на строительство.
Детсад появится в жилом комплексе «Аникеевский». Открытие планируется в 2025 году.

Площадь трёхэтажного здания превысит 4 тыс кв м. Там разместят 13 групповых ячеек с игровыми зонами, спальнями и другими помещениями. Оборудуют пищеблок с кухней, кружковые, музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок и кабинет логопеда.

На прилегающей территории проведут озеленение, организуют детские и спортивные площадки.

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#жк
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2 500 нарушений правил пожарной безопасности выявили в лесах Подмосковья
20 декабря 2023, 17:42

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области

Более 2 500 нарушений правил пожарной безопасности в лесах Подмосковья выявлено лесной охраной. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Выявленными нарушениями являются несоблюдение собственники смежных с лесом участков правил противопожарной безопасности и отсутствия профилактических мероприятий.

«Контроль за соблюдением правил пожарной безопасности на землях гослесфонда — одна из приоритетных задач работников лесного хозяйства Московской области<…> С начала года лесной охраной проведено более 46 000 мероприятий по выявлению и пресечению нарушений правил пожарной безопасности в лесах, во время патрулирований было выявлено более 2 583 подобных случаев. <…> По итогам собственники смежных участков получили 771 предостережение, и в органы государственного пожарного надзора было направлено 607 уведомлений», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Стоит отметить, что собственники земельных участков,которые граничат с лесом, обязаны обеспечивать их очистку от горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от границ леса или отделяют противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра.

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#подмосковье
#владислав мурашов
#контроль
#министр
#рейды
#собственники
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В Армении приостановили вещание радио Sputnik Армения
20 декабря 2023, 17:30

Фото: iStock/DedMityay

Вещание радио Sputnik Армения приостановили на месяц по решению Комиссии по телевидению и радио, об этом сообщает Sputnik Армения в своём Telegram-канале.
«Комиссия по телевидению и радио страны отозвало на 30 дней лицензию у нашего ретранслятора – радиостанции «Тоспа». Еще одним решением комиссия оштрафовала ретранслятора на 500 тыс. драмов (порядка $1200)», - прокомментировали ситуацию представители СМИ.

В Sputnik отметили, что эти решения Комиссия объяснила нарушениями правил вещания, а именно - допущение ироничных и уничижительных высказываний в эфире, порочащих честь страны, а также распространение паники, основанной на фактах, взятых из недостоверных источников.

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#армения
#вещание
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В Подмосковье в рамках нацпроекта в 2023 году отремонтировали 900 км дорог
20 декабря 2023, 17:05

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Московской области в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировали дорожное полотно, построили тротуары и линии освещения, обустроили элементы безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
«В этом году мы отремонтировали около 900 км покрытия на 270 участках региональных дорог. С учётом анализа аварийности и просьб жителей построили 60 км тротуаров, 17 км новых линий освещения, 30 км ограждений», – рассказал зампред правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.
Помимо этого, по его словам, установили около 10 тыс дорожных знаков, 250 новых остановок, 100 дорожных неровностей, 50 комплектов шумовых полос.

В министерстве отметили, что все сельские и подъездные дороги, а также дороги в черте города для улучшения качества были обновлены с применением новой асфальтобетонной смеси.

Также в 2023 году завершили капремонт семи мостовых сооружений. В декабре после окончания работ открыли проезд в Ступине по мосту у деревни Матюково, а до конца года планируют завершить первый этап капитального ремонта и открыть проезд по мостам в Ногинске и Воскресенске.

В Подмосковье нацпроект «Безопасные качественные дороги» реализуют уже пять лет.

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Для жителей Подмосковья будут работать свыше 60 маршрутов до катков
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#безопасные и качественные автомобильные дороги
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#подмосковье
#московская область
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