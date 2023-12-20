Адвокат Квартальнова: За фейерверки в неположенном месте может грозить тюрьма

Фото: istockphoto.com/Andi Edwards
Адвокат Евгения Квартальнова заявила, что использование фейерверков в неположенных местах грозит штрафом или административном арестом до 15 суток.
Если же фейерверки повлекли за собой тяжкие последствия – причинили вред здоровью или привели к гибели человека, - то такая ситуация может обернуться семью годами заключения для тех, кто использовал пиротехнику.
Она напомнила, что наземные фейерверки и петарды, пиротехнические ракеты, салютные батареи можно запускать только в специально отведенных местах минимум в 20 м от людей, жилых домов и деревьев.
Читайте также:
Депутат Госдумы Гаврилов предложил ограничить использование бенгальских огней
В МЧС перечислили противопожарные рекомендации для новогоднего застолья
Власти Волгограда отменили праздничный новогодний фейерверк
«За неосторожное обращение с огнём или иными источниками повышенной опасности, приведшее к повреждению имущества в крупном размере, предусмотрена ответственность, где максимальное наказание — лишение свободы сроком до одного года. Если нарушение повлекло по неосторожности тяжкий вред здоровью или смерть человека, то фигуранту грозит до семи лет», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Квартальнова.
Читайте также:
Депутат Госдумы Гаврилов предложил ограничить использование бенгальских огней
В МЧС перечислили противопожарные рекомендации для новогоднего застолья
Власти Волгограда отменили праздничный новогодний фейерверк
Мелисса Тимофеева