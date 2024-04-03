Адвокат «Макфы» назвал арест активов на ₽100 трлн «творчеством пристава»

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Арест активов «Макфы» на сумму 100 триллионов рублей не говорит об их реальной стоимости. Об этом сообщил правозащитник Павел Хлюстов, приводит его слова РБК.
Он также назвал данные о стоимости активов «творчеством судебного пристава» и отетил,что позиция прокуратуры, по его мнению, также состоит в неком «правовом фэнтези».
Прежде сообщалось, что владельцами большей части акций «Макфы» являются бывшие чиновники. По подсчетам надзорных органов, выручка от предприятия за год превышала 31 млрд рублей.
В настоящее время бенефициары компании Вадим Белоусов и Михаил Юревич объявлены в розыск. По некоторым данным, они могут находиться в Израиле.
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Прежде сообщалось, что владельцами большей части акций «Макфы» являются бывшие чиновники. По подсчетам надзорных органов, выручка от предприятия за год превышала 31 млрд рублей.
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Анастасия Хохлова