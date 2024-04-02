Арест обвиненному в госизмене депутату Рады продлили на месяц

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Депутату Верховной Рады Украины Александру Дубинскому, обвиняемому в государственной измене, продлили срок содержания под стражей на месяц, сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
Срок содержания под стражей всенародно избранного чиновника продлен еще на месяц.
В ноябре 2023 года Дубинскому было предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Ранее Печерский районный суд Киева поместил его под домашний арест на сутки по подозрению в незаконном вывозе за границу военнообязанного.
Депутат заявил, что дело против него полностью сфабриковано украинским руководством и является местью за критику в адрес президента Владимира Зеленского и главы его аппарата Андрея Ермака.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планирует реформирование правительства Украины.
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В ноябре 2023 года Дубинскому было предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Ранее Печерский районный суд Киева поместил его под домашний арест на сутки по подозрению в незаконном вывозе за границу военнообязанного.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планирует реформирование правительства Украины.
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Александр Климов