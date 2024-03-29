Фигурант дела о теракте в «Крокусе» обжаловал арест

Фото: istockphoto / zabelin
Фигурант дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» Алишер Касимов обжаловал свой арест. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Речь идет об Алишере Касимове, который сдал квартиру одному из террористов.
Ранее Касимов отвергал свою причастность к преступлению и заявлял, что сдавал квартиру через «Авито», и не располагал сведениями о том, что в ней будет осуществляться подготовка к совершению преступления.
Напомним, трагедия произошла 22 марта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Вооруженные мужчины ворвались в здание, открыли огонь по людям, после чего подожгли помещение.
Читайте также:
Военэксперт Баранец ответил, для чего был устроен теракт в «Крокусе»
Теракт в «Крокусе» активизировал фишинговую рассылку
Путин: Теракт в «Крокусе» был совершен руками радикальных исламистов
Ранее Касимов отвергал свою причастность к преступлению и заявлял, что сдавал квартиру через «Авито», и не располагал сведениями о том, что в ней будет осуществляться подготовка к совершению преступления.
Читайте также:
Военэксперт Баранец ответил, для чего был устроен теракт в «Крокусе»
Теракт в «Крокусе» активизировал фишинговую рассылку
Путин: Теракт в «Крокусе» был совершен руками радикальных исламистов
Анастасия Хохлова