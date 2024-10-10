Адвокат Полякова рассказала, как обезопасить себя от телефонных мошенников

Фото: Уполномоченный по защите прав предпринимателей
Телефонные мошенники постоянно совершенствуют свои методы и разрабатывают новые схемы обмана. Согласно исследованиям, около 40% таких преступлений осуществляется через мессенджеры. Адвокат Вероника Полякова, специализирующаяся на экономических и должностных преступлениях, рассказала предпринимателям Московской области о способах защиты своих данных на обучающем вебинаре.
Адвокат предложила некоторые рекомендации для повышения безопасности и защиты от мошенников:
- активируйте двухфакторную аутентификацию на портале госуслуг;
- установите приложения для обнаружения подозрительных звонков на вашем мобильном устройстве;
- ограничьте поступающие вызовы только теми контактами, которые уже сохранены в вашем телефоне.
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Дайана Хусинова