В МВД РФ рассказали о новой уловке мошенников с помощью «выписки» из медкарты

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Мошенники стали удалённо подключаться к гаджетам россиян, рассылая якобы выписки из медицинской карты. Таким образом они распространяют шпионское программное обеспечение, маскируя его под медицинские файлы.
Об этом в своём телеграм-канале сообщили сотрудники управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. Специалисты пояснили, что на электронное устройство потенциальной жертвы отправляется отвлекающий документ — абстрактная выписка из амбулаторной карты.
Параллельно на компьютер, ноутбук или телефон гражданина идёт скрытая установка программы-загрузчика. После этого хакеры получают возможность с помощью удалённого доступа выполнять команды на устройстве пользователя и получают таким образом доступ к его личным кабинетам, аккаунтам и другим конфиденциальным данным.
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Александр Бойцов