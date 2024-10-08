Жителей Подмосковья предупредили о звонках от лжеэнергетиков

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Новую схему обмана начали использовать мошенники в Московской области, теперь они представляются сотрудниками энергетических компаний и под предлогом бесплатной замены счётчиков выманивают у собеседников код доступа к сайту госуслуг. Об этом жителей предупредили в Мингосуправления региона.
«Звонящие обращаются к абоненту по имени и отчеству, могут даже назвать его адрес. Если человек соглашается на замену счётчиков, ему приходит сообщение с номером заказа. Затем мошенники заявляют, что им нужен номер СНИЛС или скан паспорта, и после этого на телефон жертвы приходит код подтверждения, который, якобы, следует продиктовать собеседнику. На самом деле это код доступа гражданина к его аккаунту на «Госуслугах», с его помощью мошенники получают доступ ко всем персональным данным абонента», — говорится в сообщении.В министерстве подчеркнули, что если поступает такой звонок, разговор следует немедленно прервать, не выполняя никаких требований собеседника. Нельзя сообщать никому свои персональные данные, а всю информацию нужно проверять самостоятельно в надёжных источниках.
Больше информации о кибербезопасности размещено по ссылке.
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