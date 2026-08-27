Адвокат рассказала, имеют ли россияне право продавать излишки урожая

27 августа 2026, 01:39

Адвокат Щеголева: закон не запрещает дачникам продавать излишки урожая

Фото: iStock/Yana Tatevosian

Россияне имеют право продавать излишки урожая, выращенного на личном участке. Об этом напомнила рассказала эксперт «Народного фронта», адвокат Наталья Щеголева.





В разговоре с RT эксперт уточнила, что доход от продажи свежего урожая не облагается налогом при наличии справки из местной администрации, которая подтверждает, что урожай выращен на земельном участке продавца, используемом для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества без использования наемного труда. При этом площадь участка не должна превышать 0,5 га.





«Продавать свежую продукцию разрешается исключительно в установленных местах, в том числе на сельскохозяйственных рынках, ярмарках или других легальных торговых площадках», — отметила Щеголева.