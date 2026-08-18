Дачникам рассказали, как долго леопардовые слизни будут проявлять активность в Москве

18 августа 2026, 17:35

Эколог Пинаев: активность леопардовых слизней в Москве продлится до ноября

Фото: iStock/Henk Wallays

Леопардовые слизни проявляют наибольшую активность с конца лета и до ноября. Об этом рассказал доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН им. Патриса Лумумбы, член Общественного совета при Минприроды России Владимир Пинаев.





В разговоре с «Известиями» эксперт пояснил, что ранняя весна создала благоприятные условия для поиска пищи и размножения вредителей. Именно из-за этого их численность в столичном регионе существенно возросла.





«Леопардовые слизни могут быть переносчиками паразитов — нематод, которые способны вызвать менингит. Однако, если не прикасаться к ним, они не опасны для человека и животных. Как инвазивный вид, он представляет опасность для сельского хозяйства», — отметил Пинаев.

«При этом семена могут сохранять жизнеспособность в почве несколько лет. Поэтому даже один пропущенный экземпляр, успевший сформировать и рассеять семена, в дальнейшем может стать причиной появления целой группы растений», — пояснил биолог.