Дачникам рассказали, как долго леопардовые слизни будут проявлять активность в Москве
Эколог Пинаев: активность леопардовых слизней в Москве продлится до ноября
Леопардовые слизни проявляют наибольшую активность с конца лета и до ноября. Об этом рассказал доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН им. Патриса Лумумбы, член Общественного совета при Минприроды России Владимир Пинаев.
В разговоре с «Известиями» эксперт пояснил, что ранняя весна создала благоприятные условия для поиска пищи и размножения вредителей. Именно из-за этого их численность в столичном регионе существенно возросла.
«Леопардовые слизни могут быть переносчиками паразитов — нематод, которые способны вызвать менингит. Однако, если не прикасаться к ним, они не опасны для человека и животных. Как инвазивный вид, он представляет опасность для сельского хозяйства», — отметил Пинаев.
При этом он уточнил, что леопардовые слизни поедают рыжих дорожных слизней, которые наносят серьезный ущерб сельскому хозяйству. Так, вредитель отчасти выполняет роль естественного регулятора, заключил специалист.
Однако не только слизни несут опасность для огородов жителей Москвы и Подмосковья. Не стоит откладывать и борьбу с борщевиком Сосновского, поскольку он быстро занимает новые территории. Профессор кафедры биоэкологии и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Максим Ларионов рассказал RT, что одно взрослое растение образует десятки тысяч семян.
«При этом семена могут сохранять жизнеспособность в почве несколько лет. Поэтому даже один пропущенный экземпляр, успевший сформировать и рассеять семена, в дальнейшем может стать причиной появления целой группы растений», — пояснил биолог.
Он посоветовал бороться с ядовитым растением весной или в начале лета, пока оно молодое. Важно удалять все точки роста и повторять эту процедуру на протяжении всего сезона, чтобы не дать созреть семенам.