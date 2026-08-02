Дачникам сообщили, как защитить картофель от колорадского жука

02 августа 2026, 11:08

Доцент Сержанов: есть два способа долгосрочной защиты от колорадского жука

Фото: iStock/Elena Perova

Севооборот и глубокая перекопка земли осенью — единственные методы долгосрочной защиты от колорадского жука. Об этом заявил «Газете.Ru» доктор сельскохозяйственных наук, доцент кафедры растениеводства и плодоовощеводства Казанского ГАУ Игорь Сержанов.