Дачникам сообщили, как защитить картофель от колорадского жука
Севооборот и глубокая перекопка земли осенью — единственные методы долгосрочной защиты от колорадского жука. Об этом заявил «Газете.Ru» доктор сельскохозяйственных наук, доцент кафедры растениеводства и плодоовощеводства Казанского ГАУ Игорь Сержанов.
Севооборот — это эффективный метод борьбы с колорадским жуком в долгосрочной перспективе. Если несколько лет не выращивать картофель на одном и том же месте и глубоко перекапывать почву осенью, это поможет уменьшить численность местной популяции жуков. Однако это не защитит от жуков, которые могут прилететь с соседних участков. Поэтому, по мнению ученого, борьба с вредителем должна вестись не только на своем участке, но и учитывать общую агрофоновую ситуацию и взаимодействие с соседями.
Тактика защиты зависит от стадии развития личинок. Личинки первого и второго возраста, длиной до пяти миллиметров, уязвимы как для биопрепаратов на основе Bacillus thuringiensis, так и для химических инсектицидов в минимальных дозах. Личинки третьего и четвертого возраста, оранжево-розовые и длиной от восьми до пятнадцати миллиметров, потребляют значительно больше пищи и требуют более высокой дозы препарата.
Системные инсектициды, такие как имидаклоприд или тиаметоксам, при правильном применении обеспечивают защиту на три-четыре недели. Обработку следует проводить вечером, после 19–20 часов, в безветренную погоду, обязательно смачивая нижнюю сторону листьев, где обычно концентрируются кладки и молодые личинки. При повторной обработке через две-три недели рекомендуется использовать препарат с другим действующим веществом, так как жук быстро адаптируется к одному химическому классу, отметил доцент, заключил Сержанов.
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