Адвокат рассказала о самом страшном последствии измены супруга

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Измена второй половинки — очень страшное событие в жизни любого человека. Однако, ужас ситуации заключается не только в предательстве партнёра, но и в возможной потере совместно нажитого имущества.
О том, что необходимо сделать, как только вы узнали об измене, рассказала в интервью NEWS.RU адвокат Виктория Шабанова.
Адвокат напомнила, что произвести раздел имущества можно находясь в браке. При этом, Шабанова посоветовала сохранить все имеющиеся у вас доказательства измены супруга, их будет необходимо приложить к заявлению о расторжении брака.
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«Как юрист, я рекомендую в случае измены, особенно длительной, трезво оценивать ситуацию и по возможности провести ревизию совместно нажитого имущества, так в порыве конфетно-букетных отношений с любовницей/любовником супруги забывают, каким трудом было нажито имущество, и часто начинают переписывать, дарить его направо и налево своим новым половинкам», — предупредила эксперт.
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Евгения Парфентьева