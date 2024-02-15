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Адвокат рассказала, как говорить с мошенниками и не стать пособником террориста

Адвокат Айвар объяснила, как реагировать на шантаж после случая с Казарновской
15 февраля 2024, 15:17
Фото: IStock/SvetaZi

Фото: IStock/SvetaZi

Мошенники выманили у оперной певицы Любови Казарновской почти 900 тыс. рублей. Лже-майор полиции объявил артистке, что с её счёта аферисты сняли часть денег и собираются перевести их украинской террористической организации.
Подробнее об этом можно прочитать в нашем материале. Заслуженный адвокат, председатель Общероссийского движения «За права женщин России» Людмила Айвар рассказала корреспонденту «Радио 1» Аэлите Украинской, могут ли звонить сотрудники госструктур, и по каким признакам можно распознать обман.

По её словам, если звонок происходит в неуважительном тоне, вам начинают угрожать или запугивать, разговор продолжать нельзя. Это один из показателей, что вам позвонил аферист.


«Если звонит какой-нибудь «майор полиции Иванов», стоит спросить: «Вы по какому поводу мне звоните? И вообще какого чёрта вы меня тревожите?». Если вы слышите в ответ: «Как вы со мной говорите, да я сейчас приеду, вас в наручники закую» и начинаются какие-то с его стороны недоброжелательные выпады, нужно понимать, что с этим человеком разговаривать нельзя, это мошенник. У сотрудника полиции есть кодекс этики профессиональный, у него есть закон, на основании которого он действует, и у него есть Конституция РФ», — объяснила Айвар.

В целом сотрудники полиции могут позвонить, если это касается административных или уголовных дел, каких-то проверок. Но пригласить на опрос или допрос они могут только официально через повестку. Но, как правило, происходит это редко, потому что все понимают, что мошенников развелось достаточно много. Однако если вам звонит «майор, сержант, налоговый инспектор» — все контактные данные можно проверить.

«У меня сейчас очень много случаев, когда и сотрудники правоохранительных органов и налоговой инспекции не звонят, а в WhatsApp рассылают повестку, где указаны номер телефона и фамилия лица, который вызвал. Это всё легко можно проверить, в интернет зайти и узнать, есть ли такая организация, есть ли такой сотрудник, позвонив по номеру дежурной части», — пояснила собеседница «Радио 1».
Вполне понятен триггер, когда человека могут втянуть в историю, когда его деньги якобы перевели на расчетный счёт террористической организации. Людмила Айвар считает, что в нынешнее время не стоит расплачиваться онлайн-переводом даже за овощи на рынке.

«У нас кто торгует на рынках? Люди из ближнего зарубежья. Мы откуда знаем, чья эта карта, как используются эти деньги, где они снимаются, куда они потом переводятся? Вы оплатили за картошку, а дальше эти деньги ушли в нежелательную организацию», — предостерегает адвокат.

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Новогодние ёлки привезли на переработку в подмосковную деревню Поцелуево
15 февраля 2024, 17:12

Фото: Юлия Андросова

Новогодние деревья, собранные в ходе подмосковной экологической акции «Подари ёлке вторую жизнь», отправили на переработку, большая часть из них попала в комплекс по переработке отходов «Восток», расположенный в деревне Поцелуево городского округа Егорьевск, передаёт корреспондент Юлия Андросова.
В комплексе ели измельчают в щепу на специальной дробилке. Эту щепу потом используют при производстве компоста.

«Люди, которые покупали ёлки для новогоднего украшения, сдавали уже ненужные деревья на специальных площадках. И тут мы дарим им вторую жизнь, измельчая и передавая другим переработчикам», — рассказал начальник производства Дмитрий Кухаев.
Акция «Подари ёлке вторую жизнь» проводилась на территории Московской области уже в шестой раз. В этом году в регионе было открыто около 300 площадок, на которые можно было привозить новогодние деревья. Акция завершилась сегодня, 15 февраля.

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#ёлки
#егорьевск
#мусор
#экологическая акция
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Зоозащитница Дмитриева назвала идею конфискации животных у жестоких хозяев нереализуемой
15 февраля 2024, 17:05

Фото: Istockphoto / fortise

Предложение о конфискации животных у жестоких хозяев – не более чем красивая инициатива. Никаких механизмов для его реализации сейчас нет. Такое мнение высказала «Радио 1» директор фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов предложил помещать изъятых у жестоких хозяев питомцев в приют или отдавать волонтёрам.
«Разумеется, это не защитит никаких животных. Все говорят про каких-то волонтёров, но их просто не существует! Точнее, они существуют, но не готовы брать животных сотнями и тысячами, просто по звонку полиции, депутата Бурматова или РЖД. Люди, которые выступают с подобными инициативами, знают это, но при этом делают такие заявления. Кто эти прекрасные волонтёры, которые летают в грубых вертолётах и творят добро?», – задала риторический вопрос Дмитриева.
Она добавила, что волонтёры не в состоянии содержать изъятых питомцев тысячами.
«Во-первых, волонтёр – это доброволец. Во-вторых, все волонтеры, которые занимаются животными, окошачены и особачены по самые уши. Куда они будут забирать изъятых животных? Не представляю, на каком основании им будут их передавать, как контролировать условия содержания», – подчеркнула собеседница «Радио 1».
Не возлагает особых надежд зоозащитница и на приюты.
«Муниципальные приюты работают по программе регулирования численности животных на улице города. Но они не рассчитаны на приём питомцев со сложной судьбой. Я не понимаю, на каком основании должна принять животное и потом его пожизненно содержать? Как частное лицо? Как директор организации? Но у нас тоже есть свои программы, на которые мы привлекаем средства. Мы не можем деньги из одной нашей программы перевести на изъятое у владельца животное», – заключила Екатерина Дмитриева.
В среду в Подмосковье широко обсуждался случай в Люберцах. Там собака сидела в запертой квартире несколько дней без еды и воды. Хозяин, ведущий асоциальный образ жизни, ушёл в запой. Полицию вызвали соседи, которых насторожил жалобный лай. Однако правоохранители долго не могли решить вопрос с законностью проникновения в жилище. В итоге работники Мособлпожспаса в присутствии правоохранителей всё же вскрыли дверь и вызволили спаниеля. Дальнейшая судьба пса решается.

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#животные
#госдума
#законопроект
#депутаты
#питомцы
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В Москве временно будут перекрывать движение для уборки улиц от снега
Бирюков: Некоторые улицы Москвы будут перекрывать для чистки от снега
15 февраля 2024, 16:34

Фото: городское хозяйство Москвы

Кварталы некоторых московских улиц и переулков временно закроют для чистки от снега. Об этом журналистам рассказал заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков. Городские службы работают в режиме повышенной готовности.
«Будут отдельные участки, когда необходимо будет закрыть улицы, переулки, поэтому просим отнестись к этому с пониманием», — сообщил заммэра.
Он подчеркнул, что временные неудобства позволят через пару суток комфортно передвигаться автомобилям и пешеходам. Пётр Бирюков порекомендовал москвичам по возможности оставить личный транспорт и воспользоваться общественным.

Последствия сильного снегопада в столице ликвидируют 14,5 тысяч единиц специальной техники. На уборку снега 15 февраля вышли более 165 тысяч человек. На круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур округов. Для помощи водителям грузовых автомобилей, в первую очередь, на МКАД и в ТиНАО организовано дежурство тягачей.

В столице сохраняются 8-балльные пробки. Метель в Москве продлится весь день, высота сугробов к завтрашнему утру достигнет 60 см.

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#транспорт
#пробки
#метель
#снегопад
#снегоуборочная техника
#москва
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Иеромонах Макарий назвал Сретение Господне праздником смерти
Иеромонах Макарий пояснил значение Сретения как праздника смерти
15 февраля 2024, 16:12

Фото: istockphoto/Ivan Murauyou

Сретенье Господне (от греческого слова, означающего «встреча») — это один из двунадесятых (двенадцати) главных церковных праздников. Он прославляет ожидание и приветствие христианской кончины и в нём отражается вся христианская мысль.
Такое толкование дал православному празднику председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви иеромонах Макарий (Маркиш). В беседе с РИА Новости священнослужитель рассказал о праведном Симеоне, центральном герое этого события. Ему было обещано, что он не узрит смерти, не увидев прежде Христа.

Симеон долго ждал исполнения обещания Божия — он жил, по преданию, около 300 лет. И вот в этот день по внушению Духа Святого он пришёл в храм. И когда Мария с Иосифом принесли Младенца Иисуса, Симеон взял Его на руки и, славя Бога, сказал:

«Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля».

После этого Симеон почил с миром и радостью, так как отправился к небу и к той цели, которую указал ему Господь. Иеромонах Макарий отметил, что Сретение — в каком-то смысле праздник смерти, так как Симеон, ранее усомнившийся в рождении Христа от девы, увидел младенца, уверовал, приветствовал свою смерть и отправился умирать.

Вспомнив греческое значение названия праздника, можно трактовать Сретение как праздник встречи христиан с Богом, так как в этот день праведный Симеон, прозванный с той поры Богоприимцем, и Анна Пророчица встретились с младенцем Иисусом Христом, которого по обычаю принесли в Иерусалимский храм на сороковой день после рождения.

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Юбилейная «Гонка Александра Легкова» соберёт в Подмосковье более 2 тыс лыжников
15 февраля 2024, 16:12

На старт 10-й «Гонки Александра Легкова» в Подмосковье выйдут порядка 2 тыс любителей лыж. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта. Фестиваль пройдёт 23 и 24 февраля в городе Пересвет Сергиево-Посадского городского округа.
В первый день фестиваля пройдут соревнования на дистанциях 10 и 20 км для взрослых, а также 1, 3 и 5 км для детей.

Второй день будет посвящён лыжным мастер-классам. Участники соревнований и гости смогут провести время всей семьёй. Впервые на одной площадке можно будет увидеть 31 олимпийскую медаль, получить автограф от прославленных спортсменов, поучаствовать в розыгрышах и поболеть за участников в фан-зоне.

Общий призовой фонд мероприятия составит 5 млн рублей.

Первые соревнования прошли в 2015 год. Тогда участниками стали тысячи любителей лыжного спорта от 5 до 75 лет. Как отметили в министерстве, 10-летие «Гонки Александра Легкова» совпадает с юбилеем Олимпийских игр в Сочи, когда спортсмен завоевал чемпионский титул.

Почётными гостями 10-й «Гонки Легкова» станут прославленные спортсмены с мировым именем, чемпионы и призёры Олимпийских игр: Елена Вяльбе, Максим Вылегжанин, Илья Черноусов, Юлия Чепалова, Наталья Коростелёва и другие.

Регистрация на участие в юбилейной гонке продолжается на сайте.

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#московская область
#подмосковье
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Участникам конкурса «Мастера гостеприимства» стали около 1,5 тыс жителей Подмосковья
15 февраля 2024, 16:06

Фото: пресс-служба конкурса «Мастера гостеприимства»

Заявки на участие в новом сезоне главного туристического конкурса России «Мастера гостеприимства» подали почти полторы тысячи жителей Московской области — почти столько же, сколь за все три предыдущих сезона, сообщает пресс-служба конкурса.
«В четвертом сезоне проекта свои силы решили попробовать 1480 специалистов из Подмосковья. Участниками первых трех сезонов стали 1528 жителей Московской области, 31 представитель региона вышел в финал и шесть стали победителями конкурса», — отмечается в сообщении.
В этом году представители Подмосковья будут участвовать в двух номинациях: «Прорывные идеи туризма» и «Менеджеры индустрии гостеприимства». Конкурсанты должны будут пройти несколько этапов: дистанционный, который будут проводиться в феврале и марте, очные полуфиналы в апреле и мае и финал в сентябре.

Туристический конкурс «Мастера гостеприимства» проводится в рамках программы «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование».

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#мастера гостеприимства
#конкурс
#туризм
#московская область
#подмосковье
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Воробьёв: снег в Подмосковье чистят 18 тысяч специалистов и 3,5 тысячи машин
15 февраля 2024, 15:51

Фото: пресс-служба Минтранса МО

18 тысяч специалистов и 1,5 тысячи единиц спецтехники убирают дворы и общественные территории Подмосковья. 2 тысячи машин очищают дороги региона на фоне сильного снегопада, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Циклон накрыл нас ночью и продолжается до сих пор. Такое количество снега заметно осложняет движение и автомобилей, и общественного транспорта. Все наши силы мобилизованы – муниципальная и региональная техника. На дорогах работают свыше 18 тысяч специалистов и более 1,5 тысяч единиц техники. Круглосуточно будем делать всё, чтобы дороги были чистыми», – сказал губернатор в видеоролике на своём телеграм-канале.
По словам Воробьёва, работают и федеральные службы, поскольку по территории Московской области проходит большое количество федеральных вылетных трас.
«Это большая и сложная работа, которую мы сопровождаем. Особая нагрузка – на коммунальные службы муниципалитетов, потому что всё, что касается крыльца, двора, межквартальных проездов, требует особого внимания для того, чтобы было движение автотранспорта, а коммунальные службы могли решать свои задачи. Такие циклоны приносят заметное неудобство, но работу мы знаем, силы и средства есть. Уверен, что справимся», – заявил глава региона.
Он добавил, что к уборке снега в Подмосковье также привлекли большие, ресурсные и частные предприятия: 2,3 тысячи работников, а также 353 единицы уборочной, погрузочной и снеговывозящей техники.

На особый контроль взята очистка проездов к контейнерным площадкам. В этом помогают 309 сотрудников Мосэнерго и Мособлгаза.

Ранее сообщалось, что в ночь на 15 февраля Московскую область накрыл мощный снегопад. В регионе уже выпало более трети месячной нормы осадков.

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#губернатор
#московская область
#подмосковье
#андрей воробьёв
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#снегопад
#циклон
#коммунальные службы
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В Германии выявили более тысячи фальшивых украинцев, получающих пособие
Digi24: в Германии румыны притворялись украинскими беженцами ради пособий
15 февраля 2024, 15:43

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

В Германии задержали несколько десятков граждан Румынии, которые выдавали себя за украинских беженцев, чтобы получать жилье и пособия. Об этом сообщает румынский телеканал Digi24.
«Румыны появлялись в тех местах, где власти предлагали помощь беженцам. Они заявляли, что находятся за пределами зоны конфликта и нуждаются в поддержке, как и все беженцы. Им были предоставлены все условия: проживание, питание и помощь в любое время», — говорится в сообщении.

Их смогли разоблачить волонтеры, которые заметили, что «беженцы» не говорят на украинском языке. Тогда в Германии начали расследование, в ходе которого выяснилось, что только на юго-западе страны более 1,3 тысяч человек выдавали себя за украинцев.

Всего, по данным СМИ, сейчас в Германии проживает порядка 1,2 миллиона граждан Украины.

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#беженцы
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На уборку снега во дворах Подмосковья вышли более 18 тысяч человек
15 февраля 2024, 15:39

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

Более 18 тысяч человек убирают снег во дворах и на общественных территориях Московской области, сообщает пресс-служба ГУСТ Подмосковья.

«Мощный снегопад обрушился на столичный регион, в некоторых районах области менее чем за сутки выпало до 14 сантиметров снега. Коммунальщики с 5 утра ликвидируют последствия стихии, в работах задействовано более 18 тысяч человек, используется более полутора тысяч единиц спецтехники», — говорится в сообщении.

Для работ по уборке снега городские округа дополнительно привлекли 2,3 тыс. сотрудников различных предприятий, а также 353 машины для сбора, погрузки и вывоза снега. На особом контроле работы по расчистке проезда к контейнерным площадкам, чтобы непогода не стала причиной появления мусорных навалов.

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#подмосковье
#московская область
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