Адвокат рассказала, как говорить с мошенниками и не стать пособником террориста

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По её словам, если звонок происходит в неуважительном тоне, вам начинают угрожать или запугивать, разговор продолжать нельзя. Это один из показателей, что вам позвонил аферист.
«Если звонит какой-нибудь «майор полиции Иванов», стоит спросить: «Вы по какому поводу мне звоните? И вообще какого чёрта вы меня тревожите?». Если вы слышите в ответ: «Как вы со мной говорите, да я сейчас приеду, вас в наручники закую» и начинаются какие-то с его стороны недоброжелательные выпады, нужно понимать, что с этим человеком разговаривать нельзя, это мошенник. У сотрудника полиции есть кодекс этики профессиональный, у него есть закон, на основании которого он действует, и у него есть Конституция РФ», — объяснила Айвар.
В целом сотрудники полиции могут позвонить, если это касается административных или уголовных дел, каких-то проверок. Но пригласить на опрос или допрос они могут только официально через повестку. Но, как правило, происходит это редко, потому что все понимают, что мошенников развелось достаточно много. Однако если вам звонит «майор, сержант, налоговый инспектор» — все контактные данные можно проверить.
«У меня сейчас очень много случаев, когда и сотрудники правоохранительных органов и налоговой инспекции не звонят, а в WhatsApp рассылают повестку, где указаны номер телефона и фамилия лица, который вызвал. Это всё легко можно проверить, в интернет зайти и узнать, есть ли такая организация, есть ли такой сотрудник, позвонив по номеру дежурной части», — пояснила собеседница «Радио 1».Вполне понятен триггер, когда человека могут втянуть в историю, когда его деньги якобы перевели на расчетный счёт террористической организации. Людмила Айвар считает, что в нынешнее время не стоит расплачиваться онлайн-переводом даже за овощи на рынке.
«У нас кто торгует на рынках? Люди из ближнего зарубежья. Мы откуда знаем, чья эта карта, как используются эти деньги, где они снимаются, куда они потом переводятся? Вы оплатили за картошку, а дальше эти деньги ушли в нежелательную организацию», — предостерегает адвокат.
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