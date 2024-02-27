Адвокат заявила о праве кормить грудью в общественных местах по Конституции

В 70% случаях дети не рассказывают родителям о том, что их оскорбляют или унижают в интернете. Об этом во время подкаста «Я тебя умоляю» студии «Р1» рассказал социальный психолог, член гильдии маркетологов, автор подкаста «уроки публичности» Михаил Вершинин. По словам специалиста, дети не доверяют родителям свои проблемы в соцсетях, поскольку считают их глупыми.