Адвокат заявила о праве кормить грудью в общественных местах по Конституции

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Запрет на вскармливание ребёнка грудью в общественных местах – это нарушение конституционных прав. Об этом в беседе с «Радио 1» заявила адвокат, председатель общероссийского движения «За права женщин России» Людмила Айвар.
Специалист напомнила о статье 38 Конституции РФ о материнстве и детстве. Во втором пункте статьи говорится, что забота о детях, их воспитание - равное право и обязанность родителей.
Адвокат заявила, что в России нет условий для спокойного и счастливого материнства. Например, в общественных местах нет отдельных комнат или мест для кормления, поэтому часто родителям приходится сталкиваться с осуждением окружающих людей или давать ребёнку бутылочку с молоком.
Этим вопросом в нижней палате озадачились после инцидента в фитнес-клубе, где посетительница пожаловалась сотрудникам на кормящую ребёнка грудью девушку. Утверждается, что после этого администратор клуба выпроводила родительницу.
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«Никаких нормативных актов, которые запрещали бы женщинам в общественных местах кормить грудью ребёнка, у нас нет. Есть только морально-этические соображения, которыми руководствуются граждане или руководители общественных мест <…> Но запрет на кормление грудью в общественных местах – это всё нарушение конституционных прав, это посягательство на материнство и детство со стороны таких людей», — ответила Айвар.
«Почему-то никого не смущает мама, которая кормит ребёнка через, но мама, которая кормит грудью, всех почему-то начинает возмущать. В то время как у нас все детские врачи и все онкологи говорят о том, что ребёнка нужно кормить грудью, потому что так он получает нужные бактерии, иммунную защиту <…> Дайте женщине свободно дышать, дайте ей свободно жить, иначе у нас ни одна женщина не захочет рожать. Если женщина кормит ребёнка грудью – это её и его конституционное право», — добавила эксперт.Напомним, в Госдуму планируют внести законопроекты по защите и поддержке матерей с детьми. В частности, предлагается ввести штрафы за запрет на вскармливание грудью в общественных местах.
Этим вопросом в нижней палате озадачились после инцидента в фитнес-клубе, где посетительница пожаловалась сотрудникам на кормящую ребёнка грудью девушку. Утверждается, что после этого администратор клуба выпроводила родительницу.
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Екатерина Шмакова