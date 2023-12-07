«Аэрофлот» сообщил пассажирам о проблемах с покупкой билетов

Фото: IStock/undrey
В системе бронирования Leonardo случился сбой, но система регистрации в аэропортах и через сайт работает в обычном режиме.
С оформлением билетов на рейсы «Аэрофлота» во всех каналах продаж возникли проблемы из-за сбоя в системе бронирования Leonardo компании «Сирена-Трэвэл», сказано на сайте авиакомпании.
В пресс-службе «Победы» РБК рассказали, что у них в данный момент сбоев не наблюдается. В авиакомпании Azur Air также сообщили, что сбоев в работе онлайн-сервисов не наблюдается. Системой бронирования Leonardo пользуются почти все отечественные авиакомпании.
Последний крупный сбой Leonardo случился в конце сентября. Тогда были трудности и с регистрацией в аэропортах. В «Ростехе», с которым аффилирована «Сирена-Трэвел», заявляли, что система подверглась массовой DDоS-атаке из-за за границы. Трудности затронули все авиакомпании, использующие данную систему.
На платформу Leonardo авиакомпании России перешли в 2022 году.
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«На данный момент поставщиком услуг предпринимаются меры для скорейшего восстановления штатной работы системы», —сказали в «Аэрофлоте».
Последний крупный сбой Leonardo случился в конце сентября. Тогда были трудности и с регистрацией в аэропортах. В «Ростехе», с которым аффилирована «Сирена-Трэвел», заявляли, что система подверглась массовой DDоS-атаке из-за за границы. Трудности затронули все авиакомпании, использующие данную систему.
На платформу Leonardo авиакомпании России перешли в 2022 году.
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Мария Фирсова