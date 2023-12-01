У самолёта, летевшего из Новосибирска в Талакан, отказали автопилот и закрылки

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У самолёта авиакомпании «ИрАэро», следовавшего из Новосибирск в Талакан, отказали автопилот и закрылки, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, внештатная ситуация произошла в ночь на 1 декабря.
Самолёт самолёт RRJ-95 вылетел из новосибирского аэропорта Толмачёво. Спустя 8 минут полёт у самолёта отказали закрылки, предкрылки и автопилот.
Экипаж самолёта принял решение продолжать полёт, чтобы выработать топливо. В результате, судно намотало девять кругов в зоне ожидания, после чего благополучно вернулся в аэропорт.
На борту находились 78 пассажиров и 4 члена экипажа, никто из них не пострадал, сам самолёт также не получил никаких повреждений.
Расследованием авиаинцидента будет заниматься Росавиация.
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Самолёт самолёт RRJ-95 вылетел из новосибирского аэропорта Толмачёво. Спустя 8 минут полёт у самолёта отказали закрылки, предкрылки и автопилот.
На борту находились 78 пассажиров и 4 члена экипажа, никто из них не пострадал, сам самолёт также не получил никаких повреждений.
Расследованием авиаинцидента будет заниматься Росавиация.
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Евгения Парфентьева