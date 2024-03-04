Самолет со 168 пассажирами чуть не потерпел крушение во время посадки в Сочи

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Самолет Boeing 737-800 авиакомпании «Победа» едва не потерпел крушение во время посадки в аэропорту Сочи. На борту лайнера находилось 168 пассажиров. Об этом информирует Телеграм-канал «Авиаторщина», ссылаясь на заключение комиссии.
Инцидент произошел 23 декабря 2023 года. Воздушное судно следовало из Казани в Сочи. Во время захода на посадку борт попал в сильную грозу. Согласно расшифровке переговоров, 27-летний второй пилот несколько раз предложил 50-летнему командиру выйти на второй круг, но тот не решался. Это произошло только тогда, когда самолет начало сильно трясти. Во время правого разворота судно накренилось больше чем на 30 градусов, и экипаж несколько секунд не исправлял это.
Затем самолет начал накреняться еще сильнее в разные стороны и чуть не ушел в сваливание. В заключении комиссии указано, что крен самолета достигал 49 градусов.
По данным комиссии, из-за неграмотных действий экипажа управление воздушным судном было временно потеряно, а нагрузка на экипаж возросла настолько, что «его способность анализировать поступающую информацию и адекватно на нее реагировать утратилась».
С помощью механических действий пилотам все же удалось исправить ситуацию и увести самолет на дополнительный аэродром. После расследования командира перевели во вторые пилоты без права восстановления в качестве командира воздушного судна.
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Затем самолет начал накреняться еще сильнее в разные стороны и чуть не ушел в сваливание. В заключении комиссии указано, что крен самолета достигал 49 градусов.
С помощью механических действий пилотам все же удалось исправить ситуацию и увести самолет на дополнительный аэродром. После расследования командира перевели во вторые пилоты без права восстановления в качестве командира воздушного судна.
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Алина Юрчак