В Госдуме упомянули требующие пересмотра международные соглашения

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Первый заместитель председателя комитета Государственный Думы по международным отношениям Алексей Чепа заявил, что Россия должна внести изменения в ряд международных договоров. Об этом он высказался интервью изданию «Лента.ру».
«Есть определенные соглашения, подписанные, например, с Финляндией, которые, на мой взгляд, следует пересматривать. Мы постепенно к этому идем и знаем, что многие соглашения уже либо денонсированы, либо отложены. Это большие соглашения касательно и разоружения, и представительства России в тех или иных международных структурах. Поэтому этот процесс будет идти», – сказал Чепа.
По мнению депутата, неожиданное прекращение действия соглашений было бы более эффективным для Запада.
«Но хочется поговорить и о транспортных переходах России — Финляндии, и о Сахалине», — перечислил он, добавив, что в случае попыток кражи активов «работа ускорится».
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Александр Климов