«Агрессивно воздействует»: Врач рассказала про опасность удаления татуировок

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Тенденция на насение татуировок постепенно сменяется на телесную чистоту и естественность. Многие люди обращаются к дерматологам, чтобы убрать нанесенную на кожу надпись или рисунок, но не всегда результат совпадет с ожиданием, а иногда и вовсе возникают проблемы со здоровьем в виде различных кожных воспалений.
Врач-дерматолог, косметолог Ольга Малахова в беседе с «Радио 1» сообщила, что свести татуировку можно, однако это длительный и зачастую непростой процесс.
Она добавила, что не любую татуировку можно свести, и здесь все зависит от цвета.
По ее словам, процесс сведения татуировки не очень полезен для кожи, потому что лазер агрессивно воздействует на одну и ту же зону.
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«Существует лазерная терапия: лазеры, в которых весь импульс подается за ультракороткое время, то есть за секунду мощность проходит такая, как за ЭКГ. Огромное количество энергии за секунду. Пигмент просто взрывается. И за счет этого мы слой за слоем можем убирать татуировку. Но процесс длительный, потому что татуировка на разных слоях», — сказала эксперт.
Она добавила, что не любую татуировку можно свести, и здесь все зависит от цвета.
«Темные убрать легче, цветные — сложнее. Белые, желтые, оранжевые татуировки убрать практически невозможно», — подчеркнула врач.
По ее словам, процесс сведения татуировки не очень полезен для кожи, потому что лазер агрессивно воздействует на одну и ту же зону.
«Во-первых, это больно. Во-вторых, мы можем травмировать кожу и потерять ее первоначальный оттенок. Кожа на месте татуировки может быть светлее, чем кожа вокруг. В-третьих, это дороже, чем сам процесс нанесения татуировки», — добавила Ольга Малахова.
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Анастасия Бондарева