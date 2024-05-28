Ученые нашли связь между татуировками и развитием рака

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Наличие татуировок на теле может увеличить риск развития лимфомы. Об этом сообщает eClinicalMedicine.
Ученые провели анализ среди 11 905 человек. Они сравнили группу пациентов с диагнозом лимфома и группу без этого заболевания. Было выявлено, что риск развития рака у людей с татуировками выше на 21 процент.
Отмечается, что даже маленькая татуировка на теле может вызвать хроническое воспаление в организме, что впоследствии может привести к образованию лимфомы.
Ранее сообщалось, что шесть членов семьи заразились круглыми червями после семейного застолья. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Отмечается, что даже маленькая татуировка на теле может вызвать хроническое воспаление в организме, что впоследствии может привести к образованию лимфомы.
Ранее сообщалось, что шесть членов семьи заразились круглыми червями после семейного застолья. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова