Россиянам раскрыли ещё одну опасность тату

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Врач-онколог кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин заявил, что татуировки могут помешать вовремя заметить развитие болезни.
«Татуировки — это травматизация кожи. Не стоит делать их в тех зонах, где имеются хронические изменения. Татуировка не может стать причиной развития рака кожи, однако из-за нее можно легко не заметить раковую опухоль или кожные изменения, являющиеся одним из симптомов», — пояснил в беседе с NEWS.ru Черемушкин.
Кроме этого, красители могут спровоцировать аллергическую реакцию, поэтому людям, склонным к аллергиям, надо быть особенно осторожными.
Ранее врач-онколог, кандидат медицинских наук, главный врач Федеральной сети клиник экспертной онкологии «Еuroonco» Андрей Пылёв в беседе с «Радио 1» объяснял, как по внешним признакам определить опасность родинок.
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Мелисса Тимофеева