Агроном рассказал, как подготовить грядки к весне и лету

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Середина весны — один из самых активных периодов для всех дачников и садовников. Многие жители Москвы и Подмосковья отправятся на свои приусадебные участки, чтобы посеять овощные культуры и подготовить грядки.
Агроном и биолог Михаил Воробьев в беседе с «Радио 1» заявил, что зима была малоснежная, соответственно, снеговой влаги в почве не так много, поэтому ее нужно сохранить, чтобы в будущем меньше поливать.
Также, по словам агронома, опавшие листья не позволяют испариться почвенной влаге и являются любимой пищей дождевых червей-помощников для садоводов.
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«Самый простой способ — рассыпать на почву толстым слоем опавшие листья. Также сейчас начинают активно расти сорняки, так что сеять или сажать еще рано. Иначе потом придется, если не перекапывать, то выдергивать эти самые сорняки. Если вы насыпете толстый слой листьев, то сорняки не смогут сквозь него пробиться, и ваша грядка будет свободна», — сказал эксперт.
Также, по словам агронома, опавшие листья не позволяют испариться почвенной влаге и являются любимой пищей дождевых червей-помощников для садоводов.
«Кроме того, продукты жизнедеятельности, это тот самый биогумус, который является превосходным удобрением. Когда у вас подойдет время посадки или посева, эти листья аккуратненько сгребаете, относите на компостную кучу, и у вас влажная, рыхлая, свободная от сорняков грядка, где можно сажать то, что захотите. Перекапывать не нужно, но можно немного порыхлить верхний слой», — отметил биолог.
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Анастасия Панченко