Стало известно, как наступившие холода повлияют на урожай фруктов и ягод в Москве

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Урожай фруктов и ягод может сократиться из-за неожиданных холодов. По словам многих экспертов, ущерб будет точно, но масштабы его определить невозможно.
Лидер общественного движения «Народный сад» Федор Мезенцев в беседе с «Радио 1» рассказал, что Москва и Подмосковье относятся к зоне рискового земледелия, а это говорит о том, что далеко не все культуры благополучно пережили зиму.
По его словам, самая большая проблема фермеров заключается в том, что сельскохозяйственные угодья, которые были засеяны, могут пострадать из-за отсутствия снега.
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«У природы есть очень много защитных механизмов, без них растения бы не приспособились. Но, конечно, может снизиться количество завязей в мае на плодовых деревьях, но это в основном проблема майских заморозков. Сейчас март, начало апреля, когда деревья начали пробуждение, но еще не распустились. Могут начаться проблемы, если в последние 10 дней марта стабильно будет +10, +15, а в апреле начнутся минусовые температуры», — объяснил эксперт.
По его словам, самая большая проблема фермеров заключается в том, что сельскохозяйственные угодья, которые были засеяны, могут пострадать из-за отсутствия снега.
«Также сложность может быть с ягодными кустарниками, поскольку корневая система клубники, малины, голубики, залегает неглубоко, и постоянные перепады температур, когда земля сначала замерзает, потом оттаивает, могут повредить корешки растений. Они могут погибнуть», — поделился лидер общественного движения.
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Анастасия Панченко