«За петрушку в тюрьму»: Садовод прокомментировал уголовную ответственность за запрещенные растения в саду

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Выращивание некоторых растений на дачном участке может привести к административной или уголовной ответственности. В список запрещенных входят мак снотворный, гармала, мимоза хостилис, декоративный голубой вьюнок и шалфей предсказателей.
Основанием для включения в такой перечень становится наличие в составе растений веществ, которые могут использоваться для изготовления запрещенных препаратов.
Председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов в беседе с «Радио 1» заявил, что весь этот список запрещенных растений не имеет отношения к реальной жизни обычных людей.
По его словам, запрещенные гавайская роза и шалфей предсказателей не растут в России, и постоянное запугивание списками является всего лишь рекламой.
Он добавил, что весь список запрещенных растений крутится вокруг теоретических, а не практических вещей.
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Председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов в беседе с «Радио 1» заявил, что весь этот список запрещенных растений не имеет отношения к реальной жизни обычных людей.
«То, что вы слышите по поводу этого списка, из области теории, это для специалистов. Например, ипомея трехцветная имеет галлюциногенные свойства, но у нас 400 видов этого растения, а запрещенный — это один из тех, который на рынке не представлен. К тому же вы этот вид не отличите от любого другого, это даже ботаник не может сделать, только если по семенам или химическому анализу, но у нас нет таких тестов. И поэтому эта шумиха — пиар отдельных политиков», — сказал эксперт.
По его словам, запрещенные гавайская роза и шалфей предсказателей не растут в России, и постоянное запугивание списками является всего лишь рекламой.
«Мак и каннабис — это одни из немногих, которые легко определяются, и за них теоретически могут привлечь. Правда, мак тоже разных видов бывает и содержание в нем веществ разное. Мак опиумный выращивать у нас нельзя. Остальные виды мака можно. Но, например, из петрушки никакого наркотика не делали и не собирались. Просто было постановление санитарного врача, что семена кудрявой петрушки нельзя использовать для приготовления детского питания, на основании чего 5 лет нам лапшу на уши вешали», — прокомментировал садовод.
Он добавил, что весь список запрещенных растений крутится вокруг теоретических, а не практических вещей.
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Анастасия Панченко