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«За петрушку в тюрьму»: Садовод прокомментировал уголовную ответственность за запрещенные растения в саду

Садовод Туманов: запрещенные растения в саду не отличишь от обычных
Фото: iStock/Svetlana Verbitskaya

Фото: iStock/Svetlana Verbitskaya

Выращивание некоторых растений на дачном участке может привести к административной или уголовной ответственности. В список запрещенных входят мак снотворный, гармала, мимоза хостилис, декоративный голубой вьюнок и шалфей предсказателей.
Основанием для включения в такой перечень становится наличие в составе растений веществ, которые могут использоваться для изготовления запрещенных препаратов.

Председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов в беседе с «Радио 1» заявил, что весь этот список запрещенных растений не имеет отношения к реальной жизни обычных людей.

«То, что вы слышите по поводу этого списка, из области теории, это для специалистов. Например, ипомея трехцветная имеет галлюциногенные свойства, но у нас 400 видов этого растения, а запрещенный — это один из тех, который на рынке не представлен. К тому же вы этот вид не отличите от любого другого, это даже ботаник не может сделать, только если по семенам или химическому анализу, но у нас нет таких тестов. И поэтому эта шумиха — пиар отдельных политиков», — сказал эксперт.

По его словам, запрещенные гавайская роза и шалфей предсказателей не растут в России, и постоянное запугивание списками является всего лишь рекламой.

«Мак и каннабис — это одни из немногих, которые легко определяются, и за них теоретически могут привлечь. Правда, мак тоже разных видов бывает и содержание в нем веществ разное. Мак опиумный выращивать у нас нельзя. Остальные виды мака можно. Но, например, из петрушки никакого наркотика не делали и не собирались. Просто было постановление санитарного врача, что семена кудрявой петрушки нельзя использовать для приготовления детского питания, на основании чего 5 лет нам лапшу на уши вешали», — прокомментировал садовод.

Он добавил, что весь список запрещенных растений крутится вокруг теоретических, а не практических вещей.

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Константинов день 19 марта: как привлечь финансовое благополучие и сохранить здоровье, народные приметы
18 марта 2025, 10:26

Фото: iStock/Leonid Ikan

В народном календаре 19 марта отмечается Константинов день. Другое его имя — «Константиновы круги». Оно связано с ритуалом, который заключался в том, чтобы обойти по кругу колодцы и утрамбовать снег. Это делалось с практической целью — чтобы в источник не попала грязная талая вода и никто не заболел.
В этот день православные христиане чтят память святых равноапостольных Константина и его мать Елену. О приметах и запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».

История праздника


Фото: iStock/sedmak

Святой император Константин Великий (306–337), получивший от Церкви именование «равноапостольный», был сыном цезаря Констанция Хлора, правившего Галлией и Британией. Его мать, святая царица Елена, была христианкой.

После смерти Констанция Хлора Константин был провозглашен императором Галлии и Британии в 306 году. Его первым делом было провозглашение свободы исповедания христианской веры. Противники — Максимиан Галерий на Востоке и Максентий на Западе — ненавидели его, но Константин разбил их в ряде войн.
В 313 году он издал Миланский эдикт о веротерпимости, распространив его в 323 году на всю Римскую империю. После трехсот лет гонений христиане смогли открыто исповедовать свою веру.

Император перенес столицу империи на восток, в Византию, переименовав ее в Константинополь, считая, что только христианство может объединить империю. Он поддерживал Церковь, возвращал из ссылки исповедников, строил церкви и заботился о духовенстве.

Константин желал найти Животворящий Крест, на котором был распят Господь Иисус Христос. Он направил в Иерусалим свою мать — святую царицу Елену, дав ей полномочия и средства.

В 326 году Животворящий Крест был найден. Царица Елена очистила места, связанные с земной жизнью Господа, от язычества, построила христианские церкви и подарила часть Креста императору. Она также устроила трапезы для бедных и скончалась в 327 году. За свои заслуги она именуется равноапостольной.

Император Константин крестился в конце жизни и умер в 337 году в день Пятидесятницы. Он был похоронен в заранее приготовленной гробнице в церкви Святых апостолов.

Приметы дня


Фото: iStock/Andrey Nikitin

  • Если 19 марта мороз, то будет ещё сорок утренних заморозков.
  • Лед тонет в реках – год будет тяжелым, неурожайным и несчастливым.
  • Быстро плывущие по небу облака — к оттепели.
  • Дятел стучит. Если в этот день слышен стук дятла, ожидается поздняя весна.

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Что можно делать 19 марта


Фото: iStock/Andrey Nikitin

Утром Константинова дня принято умываться водой из колодца. В этот день вода обладает особой силой, которая приносит здоровье и красоту.

19 марта можно окропить дом водой из колодца. Это действие защитит жилище от злых духов и принесет в него благополучие.

По традиции на Константиновы круги в колодец бросали монеты, чтобы привлечь в жизнь деньги и благополучие.

В этот день было принято проводить банные процедуры, чтобы очистить тело и душу от недугов и печалей. После купания воду выливали под старое дерево.

Что нельзя делать в этот день


  1. Не стоит распускать слухи, поскольку все негативные высказывания могут обернуться против того, кто их озвучивает.
  2. Не принято в этот день начинать новые дела. Вся новая работа обречена на неудачу.
  3. На Константиновы круги лучше не стричь волосы и ногти. Это может привести к потере удачи и финансового благополучия.
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Депутат Госдумы Гаврилов назвал способы увеличения пенсии в России
18 марта 2025, 08:31

Фото: istockphoto/Denis Vostrikov

Чтобы добиться увеличения пенсионных выплат, необходимо понимать свои права и механизмы, предусмотренные российским законодательством. Это подчеркнул депутат Государственной думы РФ Сергей Гаврилов, представляющий фракцию КПРФ.
В разговоре с РИА Новости он отметил, что довольно часто встречаются случаи, когда пенсия оказывается занижена из-за каких-то ошибок в документах либо упущенных возможностей. Парламентарий также перечислил пять основных способов, позволяющих россиянам увеличить пенсию.

«Необходимо постоянно контролировать правильность учёта трудового стажа, выбрать надёжный и выгодный пенсионный фонд, использовать срочные пенсионные, а также перевести материнский капитал в накопительную пенсию», — сказал Гаврилов.

Он отметил, что негосударственные пенсионные фонды часто предлагают более высокую доходность за счёт выгодного инвестирования. Здесь следует быть очень внимательными: выбирать надёжные фонды с положительной историей и проверять наличие лицензии Центробанка.

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У каждого десятого россиянина проблемы с почками
Нефрологи призывают к расширению диспансеризации для выявления заболеваний почек
18 марта 2025, 08:09

Фото: iStock/Staras

Каждый десятый россиянин страдает от заболеваний почек, однако большинство из них не подозревает об этом до достижения терминальной стадии болезни. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на нефрологов.
В связи с этим эксперты предлагают включить в программу обязательной диспансеризации два простых анализа — на уровень креатинина в крови и белок в моче. Это поможет выявить почечные патологии на ранних стадиях и предотвратить дальнейшее ухудшение состояния.

Ситуация усугубляется высоким уровнем артериальной гипертонии, которая диагностируется у 40% взрослых россиян. Хронически повышенное давление может привести к развитию хронической болезни почек, однако многие пациенты не осознают этой связи и часто неправильно принимают препараты.

Председатель наблюдательного совета Ассоциации медицинских организаций по нефрологии и диализу Доктор Валерий Шило подчеркивает, что ранняя диагностика заболеваний почек может спасти жизни. Он призывает к расширению программы диспансеризации, чтобы снизить смертность от почечных заболеваний, которая, по прогнозам, может занять пятое место к 2040 году.

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В России детям с 14 лет разрешат работать в выходные во время каникул
18 марта 2025, 05:03

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Российские работодатели получат право привлекать подростков с 14 лет на работу в выходные дни во время каникул. Об этом пишет ТАСС.
«Работодатель имеет право привлекать работника в возрасте от 14 до 18 лет к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, выполняемой в период летних каникул по направлению органов службы занятости населения или в составе студенческих отрядов, включенных в федеральный или региональный реестр молодежных и детских объединений», — говорится в сообщении.

Нововведение внесено в поправки ко второму чтению. Его планирует поддержать профильный комитет Госдумы РФ.

Обязательным условием для работы подростков в выходные будет письменное согласие на это. Если ребенку 15 лет, то его он может написать сам, а если 14, то это должен будет сделать родитель.

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Мощность кибератак на Россию увеличилась в 3,5 раза
В прошлом году мощность DDoS-атак на Россию выросла в 3,5 раза
18 марта 2025, 02:15

Фото: iStock/Alexander Sikov

Мощность кибератак типа DDoS на Россию в прошлом году увеличилась в 3,5 раза, в сравнении с результатами 2023 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на дочернюю структуру «Ростелекома» — группу компаний «Солар».
«Рост, согласно данным компании, наблюдался в течение всего 2024 года - эксперты объясняют это тем, что у хакеров, действующих против РФ, в пользовании появились более мощные ботнеты», — сообщает агентство.

Мощность кибератак измеряется в их объеме, скорости и числе запросов в секунду. В общем за прошлый год на российские структуры было совершено 508 тысяч DDoS-атак. Результат превышает данные за 2023 год, но при этом он в полтора раза меньше показателей 2022 года.

Максимальное время атак сократилось в восемь раз до 36 дней. По словам специалистов, это говорит о намерениях хакеров атаковать ресурсы, не имеющих полноценную защиту, что наносит наивысший урон.

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