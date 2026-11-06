Агроном Викулов рекомендовал выращивать в квартире лимоны и лаймы

06 ноября 2026, 09:27

Фото: iStock/ChristinLola

Агроном Владимир Викулов посоветовал выбирать для домашнего сада лимоны и лаймы. По его словам, эти цитрусовые лучше приспособлены к условиям квартиры, чем многие другие экзотические культуры.