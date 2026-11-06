Агроном Викулов рекомендовал выращивать в квартире лимоны и лаймы
Агроном Владимир Викулов посоветовал выбирать для домашнего сада лимоны и лаймы. По его словам, эти цитрусовые лучше приспособлены к условиям квартиры, чем многие другие экзотические культуры.
В беседе с «Москвой 24» специалист рекомендовал покупать готовые саженцы. Если посадить косточку лимона, урожая придется ждать от пяти до десяти лет, а иногда и дольше. При этом сеянец может утратить сортовые признаки, поэтому предсказать вкус и качество плодов трудно.
Для квартиры Викулов предложил сорта «Павловский» и «Мейра». Они отличаются компактностью и относительно легко переносят недостаток солнечного света. На северной стороне цитрусовым может потребоваться фитолампа.
По словам агронома, лимоны и лаймы в домашних условиях способны приносить ароматные плоды. Другим экзотическим растениям зачастую требуется больше пространства: для плодоношения им нужно достичь крупных размеров.
Тем, кто хочет собирать урожай без больших хлопот, специалист посоветовал выращивать овощи и зелень. Для некоторых культур подойдут контейнеры объемом около трех литров. Викулов рекомендовал заняться выгонкой лука и посадить петрушку.
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