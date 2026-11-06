Психолог связал страх выбрасывать вещи с тревогой и стрессом

06 ноября 2026, 08:37

Психолог Абашин: тревожность может вызвать развитие синдрома накопительства

Фото: iStock/Povozniuk

Повышенная тревожность и длительный стресс могут способствовать развитию синдрома накопительства. Об этом рассказал психолог Анатолий Абашин.