Психолог связал страх выбрасывать вещи с тревогой и стрессом
Повышенная тревожность и длительный стресс могут способствовать развитию синдрома накопительства. Об этом рассказал психолог Анатолий Абашин.
В беседе с NEWS.ru специалист объяснил, что при таком расстройстве человек испытывает навязчивый страх перед расставанием с вещами, даже если они не представляют особой ценности. Накопительство могут сопровождать перфекционизм, стремление избегать неприятных ситуаций и другие проблемы.
По словам Абашина, иногда у человека одновременно возникает обсессивно-компульсивное расстройство. Для него характерны навязчивые мысли и действия.
Психолог предложил использовать поведенческие эксперименты: выбрать один предмет, избавиться от него и затем оценить свои ощущения. Такую практику желательно проводить вместе с терапевтом или близким человеком.
Ещё один способ работы с тревогой — сократический диалог. Специалист советует задавать себе вопросы о последствиях расставания с вещью и о наиболее вероятном исходе. По словам Абашина, при лечении синдрома накопительства помогает когнитивно-поведенческая терапия.
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