Рядом с МКС появился загадочный неопознанный объект
Daily Mail: Уфолог Уоринг заметил загадочный неопознанный объект рядом с МКС
Рядом с Международной космической станцией (МКС) заметили загадочный неопознанный объект. Об этом пишет Daily Mail.
Исследователь космоса с уфологического сайта UFO Sighting Daily Скотт Уоринг изучил видео, снятое кораблём SpaceX Dragon во время стыковки со станцией 15 октября. На кадрах мимо МКС пролетает круглый белый объект. По оценке Уоринга, его диаметр составлял около семи метров, и при столкновении он мог полностью разрушить станцию.
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Ни специалисты центра управления полётами NASA, ни обитатели МКС не упомянули об этом инциденте. Уоринг добавил, что рядом с кораблём SpaceX Dragon хаотично перемещался еще один неизвестный летательный аппарат конусообразной формы. Однако на видео он был очень тусклым, поэтому эксперт не может утверждать наверняка, что это — НЛО.
Примечательно, что оба объекта двигались не так, как человеческие космические корабли, все время покачиваясь взад-вперед. По словам Уоринга, это не укладывается в привычные людям законы физики.