Рядом с МКС появился загадочный неопознанный объект

06 ноября 2026, 07:22

Daily Mail: Уфолог Уоринг заметил загадочный неопознанный объект рядом с МКС

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Рядом с Международной космической станцией (МКС) заметили загадочный неопознанный объект. Об этом пишет Daily Mail.





Исследователь космоса с уфологического сайта UFO Sighting Daily Скотт Уоринг изучил видео, снятое кораблём SpaceX Dragon во время стыковки со станцией 15 октября. На кадрах мимо МКС пролетает круглый белый объект. По оценке Уоринга, его диаметр составлял около семи метров, и при столкновении он мог полностью разрушить станцию.



