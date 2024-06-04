Академик РАН Бокерия: уровень медицины в Подмосковье непрерывно повышается

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
3 июня в МОНИКИ им. Владимирского прошел IV Медицинский форум «Инновации в диагностике и лечении заболеваний терапевтического профиля».
Российский кардиохирург, учёный, академик РАН Бокерия Лео Антонович поделился с корреспондентом «Радио 1» своими впечатлениями от площадки.
Также кардиохирург отметил, что в Московской области уровень медицины непрерывно повышается.
Кардиохирург добавил, что в современном мире между пациентами и врачами почти наступило дружелюбие. Люди начали понимать, что к врачу можно и нужно обращаться, что он ничего плохого не сделает; он сделает то, что может, а если не может, то отправит к тому специалисту, который сможет, заключил Бокерия Лео Антонович.
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«Мне очень нравится здесь, очень комфортно и уютно. Техника хорошая, иллюстрации все хорошо видны. И самое главное, что собрался народ, который понимает, зачем он сюда пришёл. Очень дружелюбные люди», — сказал академик РАН.
Также кардиохирург отметил, что в Московской области уровень медицины непрерывно повышается.
«Во-первых, квалификация врачей разными методами; во-вторых, клиники хорошо оборудованы, а на сегодняшний день это является главным, потому что, вроде, ушами что-то услышал, но детали… те, которые потом хирург видит, сегодня можно видеть в режиме 3D, 4D — это сегодня у нас есть. Врачи непрерывно повышают квалификацию, у нас много научно-медицинских институтов и кафедр. На сегодняшний момент нигде в мире такой системы, как у нас, нет. И за это не надо платить деньги, это общедоступно. У нас много головных центров, в свое время наши предшественники продумали эту тему. У нас по любой специальности есть один, два, три головных центра. И там люди обучаются», — сказал учёный.
Кардиохирург добавил, что в современном мире между пациентами и врачами почти наступило дружелюбие. Люди начали понимать, что к врачу можно и нужно обращаться, что он ничего плохого не сделает; он сделает то, что может, а если не может, то отправит к тому специалисту, который сможет, заключил Бокерия Лео Антонович.
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Анастасия Бондарева