В МОНИКИ проведут донорскую неделю

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Донорская акция, приуроченная к Национальному дню донора, будет проводиться в МОНИКИ им. Владимирского с 19 по 26 апреля, принять в ней участие смогут все желающие, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Участники акции смогут сдать как цельную кровь, так и её компоненты. В рамках недели донорства в МОНИКИ им. Владимирского также сдадут кровь сотрудники нескольких организаций», — отмечается в сообщении.Заведующая отделением переливания крови МОНИКИ им. Владимирского Марина Пиховкина напомнила, что кровь принимают у доноров от 18 лет. В день донации обязательно нужно позавтракать, а вот курить нельзя. Из рациона следует исключить молочные и жирные продукты, а также спиртное.
Отделение переливания крови в МОНИКИ будет работать по будням и в субботу, 20 апреля, с 8 утра до полудня.
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