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В МОНИКИ проведут донорскую неделю

18 апреля 2024, 17:15
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Донорская акция, приуроченная к Национальному дню донора, будет проводиться в МОНИКИ им. Владимирского с 19 по 26 апреля, принять в ней участие смогут все желающие, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Участники акции смогут сдать как цельную кровь, так и её компоненты. В рамках недели донорства в МОНИКИ им. Владимирского также сдадут кровь сотрудники нескольких организаций», — отмечается в сообщении.
Заведующая отделением переливания крови МОНИКИ им. Владимирского Марина Пиховкина напомнила, что кровь принимают у доноров от 18 лет. В день донации обязательно нужно позавтракать, а вот курить нельзя. Из рациона следует исключить молочные и жирные продукты, а также спиртное.



Отделение переливания крови в МОНИКИ будет работать по будням и в субботу, 20 апреля, с 8 утра до полудня.

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#донор
#донорская кровь
#здравоохранение
#медицина
#минздрав мо
Раскрыта неожиданная польза кабачков
Биолог Лялина заявила о пользе кабачков для зрения
18 апреля 2024, 18:02

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина заявила, что кабачки положительно влияют на здоровье глаз.
Она пояснила, что лютеин и зеаксантин в кожуре овоща способствуют замедлению возрастного снижения зрения.

Также кабачки благотворно влияют на сердечно-сосудистую и пищеварительную системы.

«Самыми вкусными и полезными считаются молодые кабачки. Употреблять их можно как сырыми, так и термически обработанными. Кабачки содержат большое количество воды и клетчатки, малокалорийны, считаются диетическим продуктом», — добавила в беседе с «Известиями» Лялина.

По её словам, овощ содержит витамины и минералы, включая витамины группы В, витамин С, РР, А, Е, железо, магний, калий и цинк, что способствует укреплению иммунитета.

Специалист рекомендовала употреблять кабачки в период их урожая каждый день по 400-500 г в день.

Ранее кандидат медицинских наук, диетолог Елена Соломатина заявляла о полезных свойствах черемши, отметив, что растение ценно для иммунитета и сосудов.

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#витамины
#овощи
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#здоровье
#врач
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Исследование на ВИЧ с начала года прошли 700 тыс. жителей Подмосковья
18 апреля 2024, 17:53

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Около 700 тыс. жителей Московской области бесплатно и анонимно прошли тестирование на наличие ВИЧ-инфекции с начала года. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Там отметили, что тестирование безболезненно и занимает не более 15 минут.
«Регулярная ВИЧ-диагностика играет главную роль в контроле за распространением инфекции, так как заражение вирусом иммунодефицита человека на ранней стадии протекает бессимптомно. С начала года в Подмосковье на антитела к ВИЧ были обследованы 689 тыс. человек», – уточнил главврач Московского областного Центра по борьбе со СПИДом Александр Пронин, слова которого привели в пресс-службе.
Сдать тест на ВИЧ можно бесплатно и анонимно в Центре по борьбе со СПИДом по адресу: Котельники, мкр Силикат, 41а, а также в кабинетах тестирования по месту жительства.

С информацией о ВИЧ и СПИДе можно ознакомиться на сайте.

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В МОНИКИ проведут донорскую неделю

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#спид
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#подмосковье
#московская область
#анализы
#здравоохранение
#здоровье
#медицина
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Подмосковные хирурги прооперировали пациента с увеличенной в 20 раз простатой
18 апреля 2024, 16:34

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Можайской больницы спасли пациента с простатой, увеличенной в 20 раз. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В хирургическое отделение поступил 71-летний мужчина с жалобами на острые боли и затруднённое мочеиспускание. При обследовании у него выявили аденому предстательной железы – опухоль тканей простаты, которая сдавливала мочевой пузырь. При этом объём простаты был увеличен в 20 раз. Это грозило больному инфекцией мочевыводящих путей.
«Пациенту в экстренном порядке провели троакарную цистостомию – прокол мочевого пузыря и установку цистомы. Это трубочка для вывода мочи через искусственное отверстие в области брюшной полости. Операция прошла успешно и заняла около получаса», – рассказал врач-хирург-уролог хирургического отделения Можайской больницы Роберт Огородный.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Позже мужчина был направлен в МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского на операцию по удалению аденомы простаты.
«Мы провели лапароскопическую операцию, во время которой, не вскрывая мочевой пузырь, получили доступ к предстательной железе и удалили увеличенную в размерах аденому простаты. Операция заняла 3,5 часа. Гистология показала, что опухоль была доброкачественной», – отметил руководитель отделения урологии МОНИКИ Алексей Подойницын.
Сейчас пациент чувствует себя хорошо и уже выписан.

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#минздрав мо
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#врачи
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#московская область
#подмосковье
#можайск
#больница
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В Подмосковье в этом году закупят около 90 единиц ЛОР-оборудования
18 апреля 2024, 15:41

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти 90 единиц современного лор-оборудования закупят для более 30 медицинских учреждений Московской области в текущем году, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.
«Мы продолжаем оснащать поликлиники и больницы региона современной медицинской техникой. В2024 году медицинские организации получат около 90 единиц ЛОР-оборудования на общую сумму свыше 180 млн рублей», — цитируются в сообщении слова первого зампреда областного правительства Людмилы Болатаевой.
Закупить планируется ультразвуковые сканеры для носовых пазух, ЛОР-комбайны, различные эндоскопы и прочее. Оборудование поступит 32 медицинские организации в различных городских округах.

Современное оборудование для медучреждений Московской области закупается по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

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#здравоохранение
#медицина
#московская область
#подмосковье
#минздрав мо
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Стало известно, сколько операций сделают девочке из США Луне Феннер
Российские врачи сделают десять операций Луне Феннер
18 апреля 2024, 15:38

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

Российские врачи сделают десять операций девочке из США Луне Феннер, родившейся с огромным чёрным пятном почти во всё лицо.
Отмечается, что сначала за девочкой наблюдал онколог в Краснодаре, после ребёнку удалили пятно, а теперь для ликвидации рубцов юную пациентку привезли в петербургскую клинику.

«Мы планируем, что избавить Луну от рубцов на лице получится в пять этапов, каждый из которых включает в себя по две операции. Всего операций будет десять. Предварительная стоимость лечения — около 3,5 млн рублей. В США родителям Луны оно обошлось бы в несколько раз дороже», — прокомментировала в беседе с RT врач петербургской клиники Ольга Филиппова.

До этого терапевт Сергей Васильев рассказал, как начать прохождение врачей для установления состояния своего здоровья. Так, специалист рекомендовал составить план диспансеризации, пройти общий медицинский осмотр, сдать анализы для лабораторных тестов, сделать скрининговую диагностику. В беседе с «Вечерней Москвой» врач подчеркнул, что немаловажно пройти и вакцинацию как важнейший аспект поддержания здоровья.

Ранее сообщалось, что врачи Балашихинской больницы начали выполнять детям технически сложные урологические операции.

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#операции
#иммунитет
#здоровье
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Россиянам раскрыли неожиданную опасность ламп для маникюра
Врач Боша заявила об опасности ламп для маникюра для глаз
17 апреля 2024, 22:03

Фото: iStock/megaflopp

Офтальмолог Наталия Боша заявила, что лампы для маникюра могут привести к ухудшению зрения вплоть до слепоты.
«Все приборы, где используется ультрафиолетовое излучение, могут привести к необратимым изменениям в сетчатке, вплоть до слепоты. В кабинете у стоматолога нельзя смотреть на работающую лампу, которую используют для облучения фотополимерных пломб. В косметологическом салоне – лампы для маникюра, в солярии», – пояснила в беседе с Газета.ру специалист.

По её словам, такую же угрозу несут и лампы для кварцевания.

Для защиты глаз врач посоветовала не смотреть на подобные приборы.

Ранее врач-офтальмолог Дмитрий Сагоненко заявлял, что среди факторов, снижающих зрение, неправильное питание и курение.

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#офтальмолог
#свет
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Подмосковный педиатр Котова рассказала, с какого возраста детям можно кофе
17 апреля 2024, 17:15

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Не стоит давать кофе детям моложе лет. Такой совет дала врач-педиатр, детский кардиолог, главный внештатный детский ревматолог Минздрава Московской области, заведующая отделением ревматологии НИКИ детства Юлия Котова.
«Дети часто повторяют привычки своих родителей. И если в семье у взрослых утро начинается с чашки кофе, не удивляйтесь, если ребёнок попросит такой же напиток. Однако знакомство с кофе лучше начинать с определённого возраста. Для незрелой нервной системы ребёнка «кортизоловые всплески», которые провоцирует кофеин, опасны. Поэтому не стоит давать кофе детям младше семи лет», – подчеркнула врач.
По словам Котовой, с 14-15 лет, когда гормональный шторм немного утихает, подросткам уже можно кофе в умеренных дозах. Однако важно следить за количеством кофеина. Так, в одной чашке капучино количество кофеина для подростка безопасно.
«Кофеин влияет практически на все органы и системы, включая сердечно-сосудистую, желудочно-кишечный тракт, почки. Он может вызывать головные боли и гастрит. Последствиями употребления кофеина у детей и подростков могут быть гипервозбудимость, эмоциональная нестабильность, повышенное артериальное давление и быстрая утомляемость. В больших дозах кофеин может привести к острой язве желудка, ишемии сердца, тремору и психозу», – добавила Юлия Котова.
Она отметила, что в качестве альтернативы ребёнку можно предложить какао или чай. В этих напитках тоже содержится кофеин.

Как напомнили в подмосковном Минздраве, 17 апреля отмечается Международный день кофе.

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Обувь помогла выявить тромб у жительницы Луховиц

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#минздрав мо
#дети
#кофе
#врач
#педиатр
#московская область
#подмосковье
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Обувь помогла выявить тромб у жительницы Луховиц
17 апреля 2024, 16:44

Фото: Istockphoto / Toa55

Обувь помогла врачам Луховицкой больницы выявить у женщины тромб. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой поступила 70-летняя пациентка с жалобами на скачки артериального давления и кратковременные обмороки. Врачи выявили у больной в лёгочной артерии тромб, который затруднял нормальное кровообращение в лёгких и грозил летальным исходом. Как выяснилось, обуваясь, женщина наклонилась и потеряла сознание.
«Ситуация осложнилась кратковременной остановкой сердца у пациентки, но благодаря реанимации удалось восстановить сердечный ритм. Мы приняли решение о проведении тромболитической терапии – ввели пациентке препараты, растворившие тромб. Это самый эффективный способ лечения во время острого периода, если нет противопоказаний к этой терапии», – рассказала заведующая терапевтическим отделением Луховицкой больницы Юлия Бирюкова.
По её словам, правильно выбранное и своевременно начатое высокотехнологичное лечение привело к полному растворению тромба. Кровоснабжение органов и работа сердца женщины восстановились. Сейчас она чувствует себя хорошо и уже выписана домой.

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#минздрав мо
#здоровье
#здравоохранение
#женщины
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#луховицы
#врачи
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В Подмосковье по программе «Приведи друга» с начала года трудоустроили более 120 медиков
17 апреля 2024, 13:50

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более 120 медицинских специалистов пришли работать в подмосковные поликлиники и больницы с начала 2024 года благодаря программе «Приведи друга», сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«По программе «Приведи друга» с начала года на работу в наши медучреждения вышли 124 новых медика», — уточнила первый зампред регионального правительства Людмила Болатаева.
Она добавила, что программа «Приведи друга» пользуется наибольшей популярностью у участковых терапевтов и педиатров, хирургов, а также у фельдшеров и медицинских сестёр.

Программа предусматривает премию для медицинского специалиста, если он поспособствовал поступлению на работу в свою организацию врача, медсестры или фельдшера. Премия за трудоустройство врача составляет 50 тысяч рублей, среднего медицинского специалиста — 25 тысяч рублей.

Премия выплачивается в два этапа: первая половина — при зачислении нового сотрудника на работу, вторая — после того, как он проработает три месяца. Новый сотрудник должен быть зачислен на полную ставку и в течение шести месяцев до этого не работать подмосковных медучреждениях.

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#минздрав мо
#медицина
#здравоохранение
#врачи
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