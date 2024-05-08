В МОНИКИ восстановили челюсть пациентке по 3D-модели и вернули ей способность есть

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Подмосковные врачи виртуально отрепетировали, а затем провели сложнейшую операцию пациентке с дефектом челюсти. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В отделение челюстно-лицевой хирургии МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского поступила 28-летняя девушка с ревматоидным артритом. Это хроническое воспалительное заболевание поражает суставы и внутренние органы. Из-за болезни у пациентки развились проблемы с прикусом, был поражён височно-нижнечелюстной сустав.
По этой причине девушка не могла нормально питаться. При росте чуть более 160 сантиметров она весила около 40 кг. Кроме того, болезнь доставляла эстетический дискомфорт – у нижней челюсти не было опоры, и она начала смещаться вверх.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи разработали двухэтапный план лечения. Сначала они провели ортодонтическое лечение, которое длилось около года под наблюдением ревматологов. Затем предстояла операция. Вначале её провели виртуально.
Операция длилась 12 часов и прошла успешно. Девушка выписана, правильный прикус у неё восстановлен.
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По этой причине девушка не могла нормально питаться. При росте чуть более 160 сантиметров она весила около 40 кг. Кроме того, болезнь доставляла эстетический дискомфорт – у нижней челюсти не было опоры, и она начала смещаться вверх.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи разработали двухэтапный план лечения. Сначала они провели ортодонтическое лечение, которое длилось около года под наблюдением ревматологов. Затем предстояла операция. Вначале её провели виртуально.
«Пациентке сделали сканирование лица, совместили со снимками компьютерной томографии и получили в специальной программе полный аналог ее лица. Там же мы составили все кости в правильное положение и дополнили структуры, которых не хватало. В итоге у нас была картинка будущего лица. После этого провели оперативное вмешательство. Верхнюю челюсть мы переместили вперед и зафиксировали, нижнюю также поставили в правильное положение. А взамен отсутствующих суставных отростков установили титановые эндопротезы», – рассказал заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии МОНИКИ Григорий Карачунский.По его словам, в результате были полностью заменены два сустав.
Операция длилась 12 часов и прошла успешно. Девушка выписана, правильный прикус у неё восстановлен.
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Лора Луганская